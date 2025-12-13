Yhdysvaltoihin kohdistuu laaja hyökkäys, senaattori varoittaa

Kiinalaisen Salt Typhoon-hakkeriryhmän Yhdysvaltoihin kohdistuva kampanja jatkuu, senaatin tiedusteluvaliokunnan johtava demokraatti Mark Warner varoittaa. Senaattorin kommenteista uutisoi Financial Times.

Hakkeriryhmän pelätään poikkeuksellisen laajoissa iskuissaan päässeen televiestintäverkkojen kautta päässeen käsiksi lähes jokaisen yhdysvaltalaisen tietoihin. Viranomaiset varoittivat hakkeriyhmästä jo viime vuonna.

Hyökkäys jatkuu kuitenkin yhä, Warner kertoi turvallisuuspolitiikkaa seuraavien toimittajien Defense Writers Group-järjestön tilaisuudessa. Senaattorin mukaan ”hakkerit ovat yhä järjestelmissämme”, ja hän sanoi kaikkien salaamattomia laitteita käyttävien olevan potentiaalisia kohteita. Hän kuvaili saaneensa asiasta ristiriitaista tietoa, sillä vaikka useat tiedustelupalvelut vahvistavat kampanjan yhä jatkuvan, vähättelee FBI hänestä uhkaa.

Warner uskoo Venäjän seuraavan tarkasti kiinalaishakkereiden onnistumisia.

– On odotettavissa, että esimerkiksi Venäjä tai Iran katselevat tilannetta ja toteavat, että ”luoja, Yhdysvallat ei tee mitään paikatakseen näitä haavoittuvuuksia, meidänkin pitäisi kokeilla tätä”.

Warnerin mukaan Yhdysvaltojen sokkeloinen teleliikenne oli Eurooppaa alttiimpi näin laajalle iskulle, sillä järjestelmiä luotaessa turvallisuus ei ollut keskeinen prioriteetti.

Salt Typhoon-hakkeriryhmä on yhdistetty Kiinan tiedustelupalveluun. Kiina kiistää kytkökset.