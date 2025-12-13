Mihail Hodorkovski: Venäjän ydinaseiden laukaisujärjestelmässä on heikkous

Venäjän ydinaseiden laukaisujärjestelmä rakentuu pienen upseeriryhmän ympärille, joka on täysin riippuvainen Vladimir Putinista, arvioi venäläinen ex-oligarkki ja Kremlin vastustaja Mihail Hodorkovski viestipalvelu X:ssä.

Hodorkovski varoittaa, että Venäjän ydinaseiden laukaisua ei hillitse juuri mikään institutionaalinen suoja. Järjestelmän ympärillä on Putin ja pieni ryhmä miehiä, jotka eivät uskaltaisi pysäyttää häntä.

– [Ydinaseiden laukaisujärjestelmää] kantaa kirjaimellisesti kourallinen upseereita, joiden ainoa tehtävä on totella yhtä miestä, Hodorkovski tiivistää.

Kyseinen upseerijoukko tunnetaan nimellä Osasto K. Siihen kuuluvat upseerit kantavat Putinin, puolustusministerin ja asevoimien komentajan rinnalla Tšegetinä tunnettuja matkalaukkuja, joiden sisällä olevan neuvostoaikaisen Kazbek-järjestelmän kautta käsky ydinaseiden laukaisusta voidaan antaa minuuteissa.

Hodorkovski muistuttaa, että Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Venäjä on laajentanut ydinasedoktriiniaan, ja nyt ydinaseita voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos maan itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus ovat ”kriittisesti uhattuna”. Tällainen epämääräisyys jättää kuitenkin Hodorkovskin mukaan runsaasti tulkinnanvaraa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Putin voisi painaa isoa punaista nappia täysin muista välittämättä, ex-oligarkki painottaa.

– Presidentin käsky on keskeisessä osassa, mutta vahvistus on suunniteltu siten, että siihen kuuluu kaksi muuta matkalaukkua osana ketjua, Hodorkovski selittää.

Osasto K:n upseerit ovat tässä keskeisessä osassa. Tutkivaan journalismiin erikoistunut Dossier Center on vuodesta 2021 lähtien on tunnistanut 53 osaston jäsentä erilaisten vuotojen ja avointen lähteiden kautta. Osastoa johtaa tiettävästi eversti Andrei Zhuravlev.

Valtaosa upseereista on tehnyt uransa Venäjän ydinasejoukoissa. Esimerkiksi yksi Tšeget-matkalaukkua kantava upseeri työskenteli ensin risteilijä Moskvalla, ja sen jälkeen lentävässä Il-80 -komentokeskuksessa ennen siirtymistään laukunkantajaksi.

Hodorkovskin mukaan Osasto K:n upseerien palkkaus on kuitenkin vaatimaton – ennen sotaa vain 1 500 – 1 600 euroa kuussa. Myöhemmin ainakin erään upseerin palkka on noussut vajaaseen 2 800 euroon.

– Upseerit elävät tavallista keskiluokkaista elämää Vlasihan (ohjustukikohdan) ympärillä. Asuntolainoja, halpoja autoja, vaatimattomia säästöjä, Hodorkovski kertoo.

Huolestuttavaa on kuitenkin upseerien huolettomuus salassapidon suhteen.

– Profiileja VK:ssa ja Odnoklassikissa, viestejä ja valokuvia, joita voidaan käyttää tunnistamiseen, profiileja deittisovelluksissa ja arvosteluja Goole Mapsissa, jotka voivat paljastaa rutiineja ja sijainteja, Hodorkovski listaa.

Hän arvelee, että huolimattomuus ei ole vahinko. Putinin ympärillä on tarkoituksella ryhmä jees-miehiä, jotka eivät tositilanteessa uskaltaisi vastustaa presidenttiä.

Venäjän ydinaseiden laukaisusta päättääkin lopulta vain yksi mies, Hodorkovski varoittaa.

– Jos luulet, että Venäjän ydinaseita rajoittavat pidikkeet, olet vaarallisen väärässä.