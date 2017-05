Kansanedustajan mukaan turvapaikanhakijat ihmettelevät Suomen tiukentunutta linjaa

SDP:n kansanedustaja Susanna Huovinen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden palautuksia.

– Tilanne esimerkiksi Irakissa ja Afganistanissa on kaoottinen, väkivaltainen ja sodankaltainen, joten turvapaikanhakijat ovat ymmärrettävästi hämmentyneitä, ja ihmettelevät Suomen tiukentunutta tulkintalinjaa suhteessa muihin Euroopan maihin, hän toteaa kysymyksessään.

Huovinen kysyy muun muassa, "miksi Suomen arvio Irakin ja Afganistanin turvallisuustilanteesta poikkeaa moniin muihin Euroopan maihin verrattuna". Lisäksi hän kysyy, miten poliisi arvioi omaa toimintaansa koskien kielteisen päätöksen saaneiden palautuksia ja niissä mahdollisesti tehtyjä virheitä.

– Tilastojen mukaan vuonna 2016 Suomessa yli 75 prosenttia irakilaisten turvapaikanhakijoiden päätöksistä oli kielteisiä, kun samana vuonna koko EU-alueella 61 prosenttia irakilaisista sai myönteisen päätöksen, Huovinen sanoo.

Hänen mukaansa palautuksista on hyvästä informaatiosta huolimatta jäänyt lukuisia avoimia kysymyksiä.

– Onko käännytettyjä ihmisiä informoitu prosessista asianmukaisesti, onko virallinen avustaja kaikissa tapauksissa saanut tavata ihmisen ennen lähtöä, jos tätä on pyydetty, tai miksi poliisi on joissakin tapauksissa nähtävästi hakenut henkilön ilman, että paikalla on ollut tulkkia, Huovinen listaa.

Hänen mukaansa poliisin ohjeistukset ovat selvät, mutta arvioinnin paikka on siinä, onko ohjeistus joiltain osin puutteellinen tai tulkinnat virheellisiä.