Vesa-Matti Saarakkala PS:sta: Olisi pitänyt panna heidät pihalle, ei laitettu, ja he valtasivat puolueen

Perussuomalaisista Uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmään siirtynyt kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala käsitteli puolueen hajaannusta maanantaina eduskunnassa.

Kansanedustaja aloitti viittaamalla tasavallan presidenttiin, joka on todennut, että maahanmuuttoa on lupa arvostella, jos haluaa.

– On selvää, että perussuomalaisissa varmaan on takavuosina tehty virheitä, kun ei ole tehty pesäeroa näihin tiettyihin henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet muun muassa vihapuheeseen. Siinä silloin aikoinaan tietenkin varmasti puoluejohdon - joka aikoinaan totesi, että jos joku perussuomalaisista saa rasismista tuomion, niin lentää pihalle - olisi pitänyt panna pihalle, mutta ei laitettu, ja nyt he valtasivat sitten puolueen, Vesa-Matti Saarakkala sanoi.

– Tilanne on se, että uudessa perussuomalaisten johdossa on muun muassa Jussi Halla-aho puheenjohtajana ja Teuvo Hakkarainen varapuheenjohtajana, molemmilla oikeuden tuomiot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Samoin (varapuheenjohtaja Laura) Huhtasaari ja (varapuheenjohtaja) Juho Eerola tukevat tätä toimintaa, hän jatkoi.

Saarakkala totesi, ettei voi itse nähdä mitään yhteyttä sillä puheenjohtajistolla, joka perussuomalaisilla aiemmin oli - Timo Soini, Jussi Niinistö, Hanna Mäntylä - nykyiseen puheenjohtajistoon.

– Puolue muuttui peruuttamattomasti 10. kesäkuuta 2017.

Vesa-Matti Saarakkalan mukaan hän toimi perussuomalaisissa vuodesta 2000 asti ja allekirjoittaa keskustan Juha Sipilän ja kokoomuksen Petteri Orpon analyysin puolueesta.

– Perussuomalaisten kanssa kuminauha hallituksessa olisi katkennut ennemmin tai myöhemmin, Saarakkala toteaa.

– Minä olen kasvanut nuoresta aikuiseksi osana perussuomalaista toimintaa, mutta 10.6.2017 ymmärsin, että olisin joutunut taantumaan takaisin kohti parikymppistä radikaalia voidakseni toimia perussuomalaisessa puolueessa jatkossakin. Sitä minä en enää halunnut. Jos se maksaa poliittisen urani, olkoon sitten niin.