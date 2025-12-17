Oletko saanut tällaisen viestin? Poliisin nimissä tehtävät huijaukset kasvussa

Suomen Telemarkkinointiliiton mukaan poliisin nimissä tehdyt huijaukset ovat nousseet viime viikkoina merkittävästi.

Asia selviää Telemarkkinointiliiton kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannan tiedoista, liitto tiedottaa.

Poliisin nimissä lähetetyt huijausviestit, pankki- ja liittymähuijaukset sekä ulkomailta tulevat huijauspuhelut näkyvät Kilpi-sovelluksen raporteissa päivittäin.

Huijausviesteissä vedotaan viranomaisasemaan ja kiireeseen. Tyypillinen esimerkki on viesti, jossa vastaanottajaa vaaditaan vastaamaan muka liitteenä olevaan haasteeseen:

”Suomen poliisi on määrännyt sinut vastaamaan välittömästi liitteenä olevaan haasteeseen 72 tunnin kuluessa”, tiedotteessa kerrotaan esimerkki huijausviestin sisällöstä.

Tällaisten huijausten tavoitteena on saada uhri avaamaan haitallinen linkki, lataamaan liite tai luovuttamaan henkilö- ja pankkitietojaan.

Luotettujen viranomaisten nimissä tehdyt huijaukset koetaan monesti erityisen uskottavina. Viestien kieli on usein asiallista ja virallista, ja ne on muotoiltu muistuttamaan aitoa viranomaisviestintää. Juuri tämä tekee niistä vaarallisia.

– Poliisin nimissä tehdyt huijaukset ovat erityisesti nousseet viime viikkojen ilmoituksissa esille, ja se kertoo siitä, että huijarit hyödyntävät yhä rohkeammin viranomaisiin kohdistuvaa luottamusta, sanoo Suomen Telemarkkinointiliiton perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.

Poliisin nimissä tehtävien huijausten lisäksi korostuvat pankkien ja tunnettujen yritysten nimissä lähetetyt viestit. Viime aikoina aktiivisimpia ovat olleet huijaukset Nordean, Aktian ja S-Pankin nimissä. Esimerkiksi Nordean nimissä leviävässä viestissä ilmoitetaan uudesta viestistä verkkopankissa ja kerrotaan tietoturvapäivityksestä:

”Hyvä asiakas, Olemme parantaneet verkkopankkimme tietoturvaa uusilla turvallisuustoiminnoilla. Nämä päivitykset auttavat suojaamaan tilejäsi ja henkilötietojasi entistä paremmin”, voi olla huijausviestin sisältö.

Huijaus kehottaa lukemaan uuden viestin verkkopankissa linkin kautta, joka todellisuudessa ohjaa tietojenkalastelusivulle.

Ulkomaiset huijauspuhelut ovat niin ikään jatkuva ilmiö. Kilpi-sovelluksen tietokannan perusteella ulkomaiset huijauspuhelut tulevat yhä useammin samoista maista. Erityisesti Saksasta (+49), Puolasta (+48), Ruotsista (+46), Norjasta (+47), Tanskasta (+45) ja Iso-Britanniasta (+44) tulevat soitot toistuvat raporteissa viikosta toiseen.

Lisäksi Kilpi-sovelluksen viimeaikaisissa ilmoituksissa näkyy myös uusia maita, kuten Argentiina (+54), Italia (+39), Ranska (+33), Liettua (+370), Ukraina (+380) ja Bulgaria (+359).