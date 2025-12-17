Ruotsi on varoittanut Suomea sosiaaliturvan väärinkäytöksistä

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen puhui sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturvan väärinkäytöksiä ehkäisevän hankkeen tiedotustilaisuudessa.

Hallituksen esitys sosiaaliturvan väärinkäytösten torjumiseksi on lähdössä nyt lausuntokierrokselle.

Sanni Grahn-Laasonen kiitti edustajatoveriaan Ben Zyskowiczia, joka on jo 1990-luvulta lähtien puhunut siitä, että sosiaaliturvan väärinkäytösten torjumiseen tarvitaan tehokkaampia keinoja.

Hallituksen esityksessä väärinkäytöksiä torjutaan lisäämällä Kelan tiedonsaantioikeuden lisäämisellä.

Esimerkiksi Kelalla ei ole tähän mennessä ollut tietoa asiakkaidensa tileistä ja sen saamat asiakirjat, kuten laskut, ovat voineet olla väärennettyjä. Esityksen mukaan Kela saisi oikeuden pyytää suoraan pankkitodisteita rahoituslaitoksilta ja laskuja laskuttajilta.

Ruotsissa jengirikollisuus väärinkäyttää sosiaaliturvaa

Grahn-Laasonen kertoi, että hallituksen esityksellä halutaan ennaltaehkäistä tilannetta, joka on kehittynyt Ruotsissa.

– Tavattuani ruotsalaiskollegoja he ovat ensi töikseen halunneet varoittaa meitä suomalaisia heillä erittäin laajasti levinneestä sosiaaliturvan väärinkäytöksistä, jotka liittyvät Ruotsin järjestäytyneeseen jengirikollisuuteen.

Ruotsalaiset ovat varoittaneet, että jollain aikavälillä ilmiö saavuttaa myös Suomen.

– Ja vaikka emme ole vielä siinä tilanteessa kuin Ruotsi, on hyvä ennalta ehkäistä ja varautua, totesi Grahn-Laasonn.

Ministeri kertoi, että viime vuonna tutkintapyyntöön johtaneiden sosiaalietuuksien arvo oli noin 4,3 miljoonaa euroa. Kyse on kuitenkin piilorikollisuudesta, joka ei tule helposti ilmi.

– Tämä luku käsittää siis vain viranomaisten tietoon nykyisillä toimivaltuuksilla tulleet väärinkäytösepäilyt. Todellinen summa on todennäköisesti huomattavasti suurempi.

”Sosiaaliturvan väärinkäyttö rapauttaa luottamusta järjestelmään”

Sanni Grahn-Laasonen kertoi, että virheellisiä maksuja on peritty takaisin noin 110 miljoonaa euroa.

– Jokainen väärinkäytös ja virheellinen maksu kuormittavat viranomaisia, lisää kustannuksia ja heikentää kansalaisten luottamusta järjestelmän oikeudenmukaisuuteen.

Ministeri muistutti, että suomessa sosiaaliturvajärjestelmä on laadittu tukemaan heikoimmassa asemassa olevia. Sosiaaliturvan väärinkäyttö rapauttaa veronmaksajien luottamusta järjestelmään.

– Väärinkäytökset liittyvät esimerkiksi tilitietojen väärentämiseen ja väärien osoitetietojen antamiseen tukien saamiseksi, laskujen väärentämiseen tai Kela-taksien jatkuvaan käyttöön ilman todellista tarvetta.

Hallitus on päättänyt puoliväliriihessä, että Kelan tiedonsaantioikeuksia lisäämällä etsittäisiin 5 miljoonan euron säästöt. Esitys tulee ministerin mukaan tule ainakin täyttämään tämän säästötavoitteen ja ylittämään, jollei peräti kaksinkertaistamaan, sen.

– Hallituksen esitys korjaa tehokkaasti sosiaaliturvan valuvikoja ja torjuu väärinkäyttöön liittyvää piilorikollisuutta.

Kela-taksien väärinkäyttö tuli ilmi viime kesänä sattumalta kansalaisten yhteydenotoista.

– Asiaa selvitettiin ja tilastoista ilmeni, että Kela-taksien väärinkäyttö on lisääntynyt selvästi. Väärinkäyttäjien pieni joukko aiheuttaa jopa 2 miljoonan euron kustannukset veronmaksajille.