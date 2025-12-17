”Vastuullisesta keskustasta ei ole enää mitään jäljellä”

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ihmettelee keskustan kansanedustajien lausuntoja apteekkilaista.

– Aivan kaameaa populismia taas. Ei ole kyllä vastuullisesta keskustasta enää mitään jäljellä, Wallinheimo toteaa X-palvelussa.

Keskustan mukaan hallitus romuttaa suomalaisten apteekkipalvelut.

– Valitettavasti hallituspuolueiden äänin tämä apteekkiuudistus etenee, mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa tullaan apteekkiverkkoa tämän johdosta keskittämään, toteaa keskustan kansanedustaja Markku Siponen puolueen X-tilillä jakamalla videolla.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska on samoilla linjoilla.

– Tämä näyttää nyt siltä, että matka apteekkiin tulee vaan kasvamaan. Erittäin, erittäin vaikeaa. Täytyy sanoa, että sairas päätös, hän sanoo.

Sinuhe Wallinheimo on eri mieltä keskustan kansanedustajien kanssa.

– Tämä ei tule muuttamaan maaseutumaisten apteekkien tulevaisuutta. Kannattaa tutustua mietintöön.

Aivan kaameaa populismia taas. Ei ole kyllä vastuullisesta keskustasta enää mitään jäljellä. Tämä ei tule muuttamaan maaseutumaisten apteekkien tulevaisuutta. Kannattaa tutustua mietintöön.

— Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) December 17, 2025