Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Asiakas kävelee apteekkiin. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

”Vastuullisesta keskustasta ei ole enää mitään jäljellä”

  • Julkaistu 17.12.2025 | 12:52
  • Päivitetty 17.12.2025 | 12:55
  • Politiikka
Kansanedustajan mukaan puolue syyllistyy populismiin keskustelussa apteekkilaista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ihmettelee keskustan kansanedustajien lausuntoja apteekkilaista.

– Aivan kaameaa populismia taas. Ei ole kyllä vastuullisesta keskustasta enää mitään jäljellä, Wallinheimo toteaa X-palvelussa.

Keskustan mukaan hallitus romuttaa suomalaisten apteekkipalvelut.

– Valitettavasti hallituspuolueiden äänin tämä apteekkiuudistus etenee, mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa tullaan apteekkiverkkoa tämän johdosta keskittämään, toteaa keskustan kansanedustaja Markku Siponen puolueen X-tilillä jakamalla videolla.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska on samoilla linjoilla.

– Tämä näyttää nyt siltä, että matka apteekkiin tulee vaan kasvamaan. Erittäin, erittäin vaikeaa. Täytyy sanoa, että sairas päätös, hän sanoo.

Sinuhe Wallinheimo on eri mieltä keskustan kansanedustajien kanssa.

– Tämä ei tule muuttamaan maaseutumaisten apteekkien tulevaisuutta. Kannattaa tutustua mietintöön.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)