Sisäministeri Paula Risikko: Suomessa tehdään esimerkillistä yhteistyötä ihmiskauppaa vastaan

Paula Risikon mukaan Joutsenon vastaanottokeskuksen koordinoimaan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tänä vuonna ohjautuneiden asiakkaiden määrä on yli kaksinkertaistunut.

– Suomessa viranomaiset ja kansalaisjärjestöt tekevät esimerkillistä ja tuloksellista yhteistyötä eri puolilla maata. Suomella onkin ihmiskaupan vastaisessa työssä paljon annettavaa myös muille maille, Risikko toteaa sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhteisessä tiedotteessa.

Pohjoismaiden yhteisiä haasteita ihmiskaupan torjunnassa käsitellään keskiviikkona Helsingissä järjestettävässä konferenssissa. Ministeriöiden tiedotteen mukaan ihmiskauppa on kasvava ongelma myös Pohjoismaissa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin Dagfinn Høybråtenin mielestä alueellinen yhteistyö on tärkeää, jotta voidaan tehokkaammin torjua tämän tyyppistä modernia rajat ylittävää orjakauppaa.

– Pohjoismaisen yhteistyön kaltaisella alueellisella yhteistyöllä voimme vahvistaa toimenpiteitä, joilla voidaan paremmin tunnistaa ihmiskaupan uhreiksi joutuvien naisten, miesten, tyttöjen ja poikien tarpeet. Pohjoismaiden ministerineuvosto luo toimenpiteillään tämän yhteistyön alustoja, Høybråten kertoo.

Erityisesti naisten ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja prostituutioon liittyvä ihmiskauppa on ministeriöiden tiedotteen mukaan osoittautunut vaikeasti tunnistettavaksi ilmiöksi.

– Kun henkilö on tunnistettu ihmiskaupan uhriksi, on tärkeää ohjata hänet nopeasti oikean avun piiriin. Tunnistetuille ihmiskaupan uhreille on tarjolla muun muassa räätälöityjä sosiaali- ja terveyspalveluita sekä tukea asumiseen. Tällä tavalla autetaan uhreja ja ehkäistään ihmiskaupasta aiheutuvia sosiaalisia ongelmia, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) kertoo.

Rehula toimii tänä vuonna Pohjoismaisen tasa-arvoministerineuvoston puheenjohtajana.