PS:n eduskuntaryhmässä yhä 16 jäsentä – voi olla kasvamaan päin

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi on valittu Leena Meri. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Ville Tavio ja toinen varapuheenjohtaja on Sami Savio.

Meren mukaan ryhmässä on yhä 16 jäsentä. Kansanedustaja Veera Ruoho ei ole jättänyt eroilmoitusta. Mereltä kysyttiin, onko eduskuntaryhmän jäsenmäärä vielä muuttumassa.

– Voi olla, että toiseen suuntaan. Ei koskaan tiedä, Meri sanoi.

Meren tietojen mukaan kukaan kansanedustaja ei tällä hetkellä harkitse eroa ryhmästä. Kansanedustaja Mika Niikko ei ole antanut Meren ymmärtää, että hän olisi lähdössä ryhmästä.

Meren mukaan eduskuntasalin istumajärjestöön ei ehkä tehdä muutoksia enää ennen istuntotaukoa, vaan vasta syksyllä, kun eduskunta muuttaa Sibelius-Akatemian väistötiloista takaisin Eduskuntataloon.

Kriittinen suhtautuminen valinnanvapauteen

Meren mukaan perussuomalaisten ryhmässä ollaan hämmentyneitä siitä, että 20 kansanedustajaa erosi ryhmästä joukolla ja perusti oman Uusi vaihtoehto -ryhmänsä. Heidän jälkeen ryhmästä erosi vielä kansanedustaja Arja Juvonen, joka ei ole liittynyt Uuteen vaihtoehtoon.

– Vähän ihmetellään, kun on samojen ohjelmien takana seisty ja samaa politiikkaa tehty, mitä nyt on tapahtunut. Me olemme yhdessä nyt päättäneet, että keskitymme omaan politiikkaan ja mennään perussuomalaisten linjoilla eteenpäin, Meri sanoi.

Hänen mukaansa ryhmällä on sama "koti, uskonto ja isänmaa" -arvopohja kuin aiemminkin. Ryhmä korostaa maahanmuutto- ja EU-kriittisyyttä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaa nyt oppositiota. Meri totesi, että PS:n ryhmä voi nyt tuoda vapaasti esille esimerkiksi kriittisiä näkemyksiään valinnanvapaudesta ja yhtiöittämisestä.

Maakuntauudistusta Meri kertoi ryhmän alustavasti tukevan. Alkoholilaista ei ryhmässä tänään vielä puhuttu.

Meri sanoi, ettei heillä ole vaikeuksia tervehtiä entisiä ryhmäjäseniä. Hänen mukaansa asiat riitelevät, eivät ihmiset viitaten.