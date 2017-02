Helsingin PS-nuoret: Kaupungin hajotettava siirtolaisleiri välittömästi

Rautatieaseman alueelle on leiriytynyt telttojen ja kylttien kanssa laittomasti maassa olevia siirtolaisia. Perussuomalaisten nuoriso- ja naisjärjestö vaativat, että kaupunki hajottaa siirtolaisleirin välittömästi.

– Maahanmuuttoviraston ja tuomioistuimien päätöksiä ei jalkaa polkemalla kaadeta. Yötä päivää metelöiminen ja riehuminen ydinkeskustassa häiritsee tavallisia kansalaisia, eivätkä laittomat maassaolijat saavuta tempauksellaan mitään. Kaupungin pitää purkaa häiritsevä mielenosoitus mahdollisimman pian. Jos ihmiset välttämättä haluavat telttaretkeillä, suosittelemme lähtöä landelle, sanoo Helsingin PS-Nuorten puheenjohtaja Toni Ahva.

Perussuomalaisten mukaan leirintäalueesta on seurannut paljon häiriötä, ja kaupungin katuja on sotkettu ja käytetty ulkohuussina. Viikkoja kestävä protesti ei perussuomalaisten mukaan kuulu kokoontumisvapauden piiriin, vaan mielenosoitus on voitava rauhallisesti purkaa.

– Muissa Euroopan suurissa kaupungeissa on nähty samanlaisten siirtolaisleirien syntymistä, kun laillisen ja perusteellisen käsittelyn hakemukselleen saaneet turvapaikanhakijat eivät suostu tottelemaan virkavaltaa ja poistumaan maasta. Telttaleirit keskustassa vaarantavat ohikulkijoiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tätä sirkusta on katseltu jo riittävän kauan. Odotamme kaupungin johdolta ripeitä toimia, sanoo Perusnaiset Helsingin puheenjohtaja Mari Rantanen.