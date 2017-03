PS:n Matti Putkonen: Jättimäinen veroeurojen puhallus ilmastopolitiikan nimissä

– Hallituksen energia- ja ilmastostrategian keskeisenä osiona on työ- ja elinkeinoministeriön teetettäväksi asetettu selvitys tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista. Tutkimus on tehtävä hallituksen linjaamalla tavalla. Tutkijoiden on oltava sekä puolueettomia että riippumattomia, korosti Matti Putkonen Sairastaako tuulivoima -tilaisuudessa Merikarvialla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on ottamassa VTT:n tutkimuksen teettäjäksi. Putkosen mukaan VTT:llä on mahdollisuus puhdistaa maineensa.

Hän sanoi, että vuoden 2013 ensimmäisellä tutkimuskerrallaan "VTT rajasi tarkastelun tapahtuvaksi ainoastaan kuultavaa ääntä mitaten tapahtuvaksi mallinnukseksi ja ohjeistuksiksi – tuulivoimatoimijoiden etäohjatessa tutkimusta".

– VTT:n harhaisen tutkimusrajauksen vaikutukset ovat olleet sanalla sanoen karmeat tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville. Nyt tarkastelussa pitäisi huomioida myös infraääni ja sen vaikutukset ihmisiin sekä tuotantoeläimiin, Putkonen totesi.

Hallituksen sisäisen työjaon mukaan terveystutkimuksen toteuttamisesta vastaavat ministerit Mika Lintilä (kesk.) ja Juha Rehula (kesk.).

– Heidän vastuullaan on huolehtia, ettei tutkijoiksi nimetä henkilöitä, jotka ovat aiemmin asenteellisesti pilkanneet tuulivoimaloiden läheisyydessä oirehtivia luulotautisiksi, Putkonen vaati.

Hän totesi, että "demarit ja vihervasemmisto ovat kiirehtineet jo vaatimaan tuulivoiman tuotantotukien jatkamista ilman katkosta".

– Heille tärkeintä on lihottaa tuulivoimatoimijoiden lompakkoa ihmisten terveydestä piittaamatta. Toivottavasti Kepu ei taivu demareiden ja vihervasemmiston lobbareiden painostuksen alla, Putkonen sanoi.

Putkosen mielestä ilmastopoliittisesti ei ole mitään järkeä antaa tuotantotukia yhdellekään uusiutuvalle energiamuodolle.

– Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on vain 16 promillea - Pariisin ilmastokokouksen tavoitteiden toteuduttua maamme osuus maailman hiilidioksidipäästöistä vähenisi vajaalla 7 promillella. Muutaman promillen maailmanparannus rokottaisi veroeurojamme uusiutuvien energiatuotantotukien muodossa vähintään miljardin joka vuosi. Kyse on jättimäisestä veroeurojen puhalluksesta ilmastopolitiikan nimissä, varoitti Putkonen.