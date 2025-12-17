Suomen taloudessa Laboren mukaan kasvun merkkejä

Työn ja talouden tutkimus LABORE ennusti syyskuussa Suomen talouden kasvavan kuluvana vuonna 0,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia.

Tänä vuonna talouskasvu jää kuitenkin ennustettua heikommaksi. Tulevan vuoden arvio edellyttää kotimaisen kysynnän ripeää elpymistä. Ennustearvio on jälkitarkastelu Laboren viimeisimmästä talousennusteesta noin kolme kuukautta sen julkaisun jälkeen.

Kotimainen kysyntä on pysynyt viime aikoina vaimeana. Loppuvuonna on nähty ensimmäisiä tasaantumisen merkkejä, kun yksityinen kulutus ja investoinnit ovat kääntyneet hienoiseen kasvuun. Ensi vuonna talous kasvaa, mutta suuruusluokka riippuu pitkälti siitä, vahvistuuko kotimainen kysyntä viimein.

Suomen kasvu jää edelleen euroaluetta vaisummaksi, ja kehitys muistuttaa monilta osin Saksan tilannetta. Teollisuuden vaikeudet ja hidas sopeutuminen talouden palveluvetoiseen rakennemuutokseen jarruttavat kasvua.

Kansainvälinen epävarmuus korostaa tarvetta kotimaisen kulutuskysynnän ja investointien kasvulle.

Työttömyys on noussut, minkä osasyynä on työvoiman kasvu ja aiempaa laajempi osallistuminen työmarkkinoille. Työllisyys on vakautunut, vaikka julkisen sektorin sopeutukset ovat vähentäneet työpaikkoja. Työmarkkinoiden odotetaan vahvistuvan vasta, kun talousnäkymät elpyvät.

– Suomen talous painui heinä-syyskuussa jälleen taantumaan, ja koko kulunut vuosi on ollut vaisua. Eritoten julkinen kysyntä on painanut kuluvan vuoden kasvua, mikä selittyy julkisen talouden sopeuttamistoimien ajoituksella. Lisäksi yksityinen kulutus on ollut heikkoa, vaikkakin vähän piristymään päin, ennustepäällikkö Juho Koistinen toteaa tiedotteessa.

Ensi vuoden kasvuodotukset ovat maltilliset, mutta myönteiset.

– Yksityiset investoinnit ovat kasvaneet tämän vuoden jokaisella neljänneksellä, mikä herättää lupauksia yritysten uskosta tulevaisuuteen. Lisäksi tavaravienti on kasvanut hyvin epävarmasta ympäristöstä huolimatta, mikä viittaa vientikysynnän suhteelliseen vakauteen, Koistinen sanoo.