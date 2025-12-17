Verkkouutiset

Venezuelan edustalla haltuunotettu öljytankkeri 10. joulukuuta. / AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

USA julisti Venezuelan öljysaartoon

  • Julkaistu 17.12.2025 | 07:43
  • Päivitetty 17.12.2025 | 07:43
  • USA, Venezuela
Donald Trump sanoo koonneensa maan lähistölle valtavan sotalaivaston.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt täyden saarron, joka koskee pakotteiden alla olevien öljytankkerien kulkua Venezuelaan ja niiden poistumista maasta.

Washington Post -lehti kuvailee määräystä dramaattiseksi eskalaatioksi kuukausia kestäneessä painostuksessa itsevaltaista presidentti Nicolás Maduroa vastaan.

Saarron arvioidaan iskevän rajusti Venezuelan talouteen, joka on ollut muutenkin heikossa kunnossa sosialististen hallitusten jäljiltä. Maa on riippuvainen öljyn vientituloista, ja kauppaa käydään pääasiassa pakotteiden alaisilla aluksilla Kiinan kanssa.

– Venezuela on täysin saarrettu. Sen ympärillä on suurin sotalaivasto, joka on koskaan kerätty kokoon Etelä-Amerikan historian aikana, Donald Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

– Se tulee vain kasvamaan, ja shokkivaikutus heille tulee olemaan ennennäkemätön. Kunnes he palauttavat Yhdysvalloille kaiken öljyn, maan ja muut varat, jotka he aiemmin varastivat meiltä, Trump jatkoi.

Valkoinen talo syyttää Venezuelan viranomaisia öljyyn liittyvästä korruptiosta ja ”huumeterrorismin” rahoittamisesta. Yhdysvallat vaatii Nicolás Maduroa luopumaan vallasta ja poistumaan maasta. Jos näin ei tapahdu, voivat seurauksena olla sotatoimet.

Yhdysvaltain laivasto otti viime viikolla haltuun pakotteiden alaisen öljytankkerin sen lähdettyä Venezuelasta. Syksyn aikana alueella on tuhottu noin kaksikymmentä pikavenettä, joiden väitettiin kuljettaneen huumeita.

Washington Postin lähteen mukaan Valkoisessa talossa järjestetään keskiviikkona korkean tason tapaaminen, jonka yhteydessä voidaan antaa uusia määräyksiä Karibianmerelle sijoitetuille laivaston ja ilmavoimien yksiköille. Odotettavissa on voimankäytön lisääminen.

