USA julisti Venezuelan öljysaartoon

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt täyden saarron, joka koskee pakotteiden alla olevien öljytankkerien kulkua Venezuelaan ja niiden poistumista maasta.

Washington Post -lehti kuvailee määräystä dramaattiseksi eskalaatioksi kuukausia kestäneessä painostuksessa itsevaltaista presidentti Nicolás Maduroa vastaan.

Saarron arvioidaan iskevän rajusti Venezuelan talouteen, joka on ollut muutenkin heikossa kunnossa sosialististen hallitusten jäljiltä. Maa on riippuvainen öljyn vientituloista, ja kauppaa käydään pääasiassa pakotteiden alaisilla aluksilla Kiinan kanssa.

– Venezuela on täysin saarrettu. Sen ympärillä on suurin sotalaivasto, joka on koskaan kerätty kokoon Etelä-Amerikan historian aikana, Donald Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

– Se tulee vain kasvamaan, ja shokkivaikutus heille tulee olemaan ennennäkemätön. Kunnes he palauttavat Yhdysvalloille kaiken öljyn, maan ja muut varat, jotka he aiemmin varastivat meiltä, Trump jatkoi.

Valkoinen talo syyttää Venezuelan viranomaisia öljyyn liittyvästä korruptiosta ja ”huumeterrorismin” rahoittamisesta. Yhdysvallat vaatii Nicolás Maduroa luopumaan vallasta ja poistumaan maasta. Jos näin ei tapahdu, voivat seurauksena olla sotatoimet.

Yhdysvaltain laivasto otti viime viikolla haltuun pakotteiden alaisen öljytankkerin sen lähdettyä Venezuelasta. Syksyn aikana alueella on tuhottu noin kaksikymmentä pikavenettä, joiden väitettiin kuljettaneen huumeita.

Washington Postin lähteen mukaan Valkoisessa talossa järjestetään keskiviikkona korkean tason tapaaminen, jonka yhteydessä voidaan antaa uusia määräyksiä Karibianmerelle sijoitetuille laivaston ja ilmavoimien yksiköille. Odotettavissa on voimankäytön lisääminen.