Poliisi KSML:lle vihapuheesta: Netin rikollisuus on hallitsematon ja loputon suo

Poliisin on mahdoton hallita netissä tapahtuvaa rikollisuutta kokonaisuudessaan.

Netissä leviävästä vihapuheesta on tullut niin hallitsematonta, että poliisin on mahdoton suitsia vihapuhetta täydellisesti. Etelä-Savon sivutoimisena nettipoliisina työskentelevä ylikonstaapeli Toni Reinikainen sanoo Keskisuomalaiselle päättäneensä jättää puuttumatta keskusteluihin, koska "se on hallitsematon maailma, jota pitäisi tehdä täyspäiväisesti".

– Netin rikollisuus on loputon suo, jota ei voi koskaan täysimääräisesti hallita, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen sanoo.

Poliisi aikoo kuitenkin puuttua vihapuheeseen, sillä täyspäiväisten nettipoliisien määrä nousee tämän vuoden aikana kolmesta kahteenkymmeneenviiteen. Helmikuussa Helsingin poliisilaitoksella aloittaa uusi valtakunnallinen ryhmä, joka keskittyy viharikoksiin. Ryhmään kuuluu noin kymmenen poliisia. Ryhmä käyttää sekä avoimia poliisi­profiileja että salaista tiedonhankintaa.

Vuodesta 2008 nettipoliisina toiminut Marko "Fobba" Forss myöntää, että poliisi joutuu nostamaan toisinaan kädet pystyyn internetin viharikosten kanssa. Somerikollisuus on hänen mukaansa arkipäiväistynyt, tutkintavastuut poliisilaitosten välillä ovat epäselviä, pakkokeinolait laahaavat perässä ja asiallinen keskustelu vaikeista aiheista on lähes mahdotonta.

– Sodassa vihakirjoittelua vastaan poliisi on tuomittu häviämään, mutta taisteluja sentään voitetaan – vaikkakin vähemmän kuin ennen. Viharikollisuus on ihan kuin muukin rikollisuus. Siihen voidaan puuttua tehostetusti ja lieventää ongelmaa, mutta sitä ei ikinä saada kokonaan pois, Forss sanoo.