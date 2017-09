Eduskunnan täysistunto keskusteli innokkaasti pakurikäävästä

Eduskunnan perjantainen lyhyt täysistunto omistautui Olavi Ala-Nissilän (kesk.) lakialoitteelle, joka liittyy pakurikäävän verokohteluun. Koivun yleistä tuhoajasientä on ryhdytty maailmalla käyttämään superfoodina.

Aloite mahdollistaa pakurikäävän laajan ja ammattimaisen keräämisen verokohtelun metsätalouden osana. Myös lakkakääpä, kuusenkerkkä, pökkelökääpä, silkkivyökääpä, osterivinokas ja koivuvinokas kuuluvat aloitteeseen.

– Kansan keskuudessa se on tunnettu jo vuosikymmeniä. Sitä käytettiin etenkin sotien aikana korvikkeena ja se sai lempinimen "tikkutee". Sen lääkinnälliset vaikutukset ovat monipuoliset. Tällä hetkellä Kiinassa on pakurikäävällä kahdeksan miljardin markkinat. Lasketaan, että maailmanlaajuisesti markkinat ovat tällä hetkellä noin 20 miljardin luokkaa, Olavi Ala-Nissilä esitteli pakuria.

Kokoomuksen Timo Heinonen sanoi olevan ilo tukea hyvän hallituskumppanin riveistä tehtyä tervetullutta aloitetta.

– Meillä hyödynnetään metsää monella tavalla, mutta myös näitä erikoistuotteita olisi aivan erilaisessa laajuudessa mahdollisuus saada käyttöön ja markkinoille, ja tämä varmasti osaltaan voisi tulla - ja varmasti tulisikin - tätä helpottamaan.

Sdp:n Eero Heinäluoma sanoi olevan hyvin soveliasta, että metsien antimia ja niiden järkevää todellista hyödyntämistä käydään lävitse.

– Mutta metsien lisäksi pitäisi olla ystäviä eräillä muillakin, ja ajattelen, että myös lapsilla saisi olla ystäviä. Eilen nimittäin täällä eduskunnan istunnossa kyselytunnilla edustaja (Sari) Essayah toi esille sen vähän yllättävän tiedon, että hallitus on luopumassa verotuksen lapsivähennyksestä. Ja kun verotuksen kokonaisuudesta puhutaan, niin jään kyllä kysymään sen perään, eikö tämän lämpimän sydämen pitäisi sykkiä paitsi metsille myös lapsille - varsinkin kun tämä tarkoittaa siis lapsiperheille veronkiristystä, ja jos oikein luin hallitusohjelmaa tuoreeltaan uudelleen, niin siellä lukee, että kenenkään verotus ei saa kiristyä, Eero Heinäluoma johdatteli aihetta.

Keskustan Mikko Savola todisti pakurikäävän erinomaisuudesta seuraavana.

– Edellisestä puheenvuorosta jäi nyt hieman auki kanta pakurikäävän verotukseen, kannattaako Sdp tätä vai eikö kannata, mutta hyvä asia joka tapauksessa, että veropolitiikasta keskustellaan, Savola ihmetteli.

Keskustan Eeva-Maria Maijalan mukaan käävän terveysvaikutuksissa jotkut puhuvat syövän ennaltaehkäisystä ja mieskunnostakin.

– Olennaista on kuitenkin se, että se on ihan hyvänmakuinen juoma ja sitä pystyy juomaan päivästä toiseen. Ihan hyvät vaikutukset sillä on itse keneenkin ollut, ainakin minä tykkään sitä juoda.

Keskustan Hannu Hoskonen muistutti, ettei pakurikäävän kerääminen kuulu jokamiehen oikeuden piiriin.

– Marjoja ja sieniä saa kerätä toisen metsästä ilman lupaa, mutta sitten kun lähdetään keräämään puun oksia, risuja tai muuta tavaraa sieltä, runkopuuta, niin sitähän ei siis saa mennä tekemään, Hannu Hoskonen sanoi.

– Tässä on se vaara, että lähdetään näitä jokamiehenoikeuden käyttöalueita laajentamaan. Sitten mennään hyvin nopeasti yksityisen omaisuuden suojan piiriin, ja se ei ole toivottavaa kehitystä.

PS:n Arja Juvonen hämmästeli, että istuntosalissa tuntuu olevan yleisesti tietoa pakurikäävästä.

– Se on todellakin lahottajasieni ja ilmestyy koivuun tai muuhun lehtipuuhun, ja se on sellainen musta möykky, joka on todellakin tämän päivän superfoodia.

– Toitte metsän tänne meidän keskuuteemme, ja lapsista kun täällä puhuttiin, niin jospa me tänä viikonloppuna veisimme ne meidän lapsemme tai lapsenlapsemme sinne metsään katsomaan erilaisia pahkoja ja kääpiä, ehkä sieniretkelle, ehkä poimimaan marjoja, eli tehdään se metsä tutuksi, viedään heidät mörrimetsään, Juvonen kiitti Ala-Nissilän aloitetta.

Keskustan Markku Rossi käytti puheenvuoroaan kannustaakseen kaikenlaisten luonnonvarojen keräämistä.

– Viime viikonvaihteessa Maaseutuparlamentissa Tuomas Enbuske viihdytti kansaa sanomalla, että ruoantuotanto Suomessa tulee lopettaa ja pellot laittaa kasvamaan hamppua, kannabis vapauttaa, ja olihan siinä sarjassa vähän muitakin teesejä. Tässä yhteydessä haluan tämän todeta mainintana pöytäkirjaan, koska mielestäni tämä aloitteentekijä, edustaja Ala-Nissilä, ei ole puupää ollenkaan, vaikka hän tekee näin puumaisen aloitteen, Markku Rossi totesi.

Sdp:n Antti Lindtman veivasi vielä asiaa kaiken verotuksen kokonaisuuteen.

– Ja sen takia juuri nyt, tässä hetkessä, tässä salissa ja tämän aloitteen yhteydessä, jossa käsitellään tuloverolakia, on tärkeää puhua myös tästä lapsivähennyksestä. Kun hallitus on mainostanut, että kenenkään verotus ei kiristy, niin onko todella niin ja miten verojaoston puheenjohtaja tämän näkee, aikooko todella hallitus ottaa kaikista tulonsaajaryhmistä tässä tilanteessa nimenomaan lapset, lapsiperheet, hampaisiinsa, samalla kun vielä indeksileikkaukset lapsilisistä jatkuvat?, Antti Lindtman kysyi.

– Siis indeksileikkaukset lapsilisistä jatkuvat, ja samaan aikaan otetaan vielä tämä lapsivähennys pois, niin että voi sanoa, että herää kysymys, mitäköhän siellä puuroastioiden ja Piltti-purkkien ääressä aamupalapöydällä mietitään näistä hallituksen kaavailuista.