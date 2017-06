Petteri Orpo uudesta kokoomusedustajasta: Tämä on oikeasti iso asia

– Hän on enemmän kuin tervetullut meidän ryhmäämme. Minusta on hienoa, että hän on poliisi ja palkansaajien edustaja, osaava nainen. Se mitä hän edustaa - siltä kannalta on hienoa, kuten hän itsekin sanoo, että hän tulee kotiin, poliisien perinteiseen kotiin.

Näin kommentoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo entisen perussuomalaisten kansanedustaja Veera Ruohon siirtymistä omasta yhden naisen eduskuntaryhmästään kokoomuksen eduskuntaryhmään.

– Tämä oli oikeasti aika iso asia, Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille

Hänen mukaansa Veera Ruoho edustaa kansalaisten turvallisuudesta huolehtimista, joka on aina ollut puolueelle keskeistä.

Orpon mukaan Ruohon siirtyminen onkin "määräänsä isompi" juuri siksi, mitä hän edustaa:

– Turvallisuutta ja palkansaajia. Kokoomukselle kansalaisten turvallisuudesta ja turvallisesta arjesta huolehtiminen on aina ollut meidän yksi kivijalkamme, Petteri Orpo sanoo.

– Siinä on ollut varmaan vaikeampiakin aikoja. Mutta koen, että kokoomus on tehnyt muun muassa tällä hallituskaudella erittäin hyvää työtä sisäisen turvallisuuden eteen. Muun muassa poliisien määrärahoja ja suojelupoliisin määrärahoja lisättiin.

– Ja uskon, että maahanmuuttokriisinkin hoidosta on oltu ihan tyytyväisiä. Kokoomuksen asema perinteisenä poliisien puolueena on taas vahvistunut.