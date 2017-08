Oikeusministeriön budjetti paljastaa raiskausten ja ahdistelujen määrän kasvun

Raiskausten määrä on selvässä kasvussa.

Ensi vuoden budjetin oikeusministeriön hallinnonalan budjetin selvitysosassa on käyty läpi eri rikollisuuden lajien kehitystä edellisvuoteen verrattuna.

Kokonaisuudessaan rikosten määrä väheni edellisvuoteen verrattuna 1,6 prosentilla. Tietoon tulleiden rikosten määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien.

Kehityksessä on kuitenkin yksi poikkeus. Budjettiperusteluiden mukaan raiskauksia tuli vuonna 2016 tietoon 1 160, mikä on 10,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Seksuaalisten ahdisteluiden määrä on "selvästi lisääntynyt".

Seksuaalisten ahdisteluiden lisääntyminen johtuu budjettiperusteluiden mukaan "suurelta osin" vuonna 2014 voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jolloin ahdistelusta tuli oma rikosnimikkeensä.

Omaisuusrikosten, erityisesti varkauksien määrä on laskenut läpi 2000-luvun. Poikkeuksena ovat petokset, erityisesti maksuvälinepetokset, joiden määrä kasvoi 38,6 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016.

Henkirikoksia tehtiin 78 vuonna 2016. Viime vuosien keskiarvo on 106. Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 1,9 prosenttia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 6,8 prosentilla, mutta muut rattijuopumukset lisääntyivät 2,0 prosentilla.

Valtiovarainministeriö esittää talousarviossaan oikeusministeriön hallinnonalalle 917 miljoonaa euroa, mikä on suunnilleen saman verran kuin tämän vuoden budjetissa.