PS:n Jani Mäkelä: Suomi ei ole koko maailman sosiaalitoimisto

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä sanoo tiedotteessaan, että sisäministeriön teettämän tutkimusten tulosten perusteella suomalaisten enemmistö on maahanmuuttokysymyksissä perussuomalaisten linjoilla.

"Tämä ei ole minulle yllätys, kun olen ihmisten puheita ja mielipiteitä kuunnellut. Suomalaiset haluavat, että maamme lakeja noudatetaan ja ymmärtävät, että elämme oikeusvaltiossa. Jos täällä joku saa kielteisen turvapaikkapäätöksen valitettuaan, hänellä ei olisi turvapaikkaan oikeutta missään muuallakaan maailmassa – suomalaisen oikeuskäsittelyn on riitettävä", Mäkelä sanoo.

Tutkimuksessa 78 prosenttia suomalaisista haluaa viranomaisten palauttavan kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotka eivät poistu maasta vapaaehtoisesti.

"Tuomitsen jyrkästi sen, että media ja jopa kirkko yrittävät lietsoa lain rikkomisen ilmapiiriä kyseenalaistamalla oleskelulupapäätöksiä. On käsittämätöntä, miten voidaan sallia viikkokausien leiriytyminen tällaisen asian merkeissä Helsingin keskustassa eli valtakunnan julkisimmalla paikalla. Suomen viranomaisten ja julkisten tahojen tehtävä ei ole ymmärtää lain rikkomista vaan vaatia sen noudattamista", Mäkelä toteaa.

Tutkimuksen vastaajien mukaan laittomasti maassa olevat henkilöt uhkaavat Suomen sisäistä turvallisuutta.

"Mitä tästä tässä tilanteessa pitää tehdä? Vaadin, että hallitus ja viranomaiset ryhtyvät kansan selvän enemmistön tahtomiin toimiin. Laittomasti maassa oleskelevat on karkotettava – ja jos on jotain lainsäädännöllisiä esteitä karkottamisen tiellä, ne esteet on purettava. Suomi on suomalaisten edunvalvontakoneisto, ei koko maailman sosiaalitoimisto", Mäkelä sanoo.