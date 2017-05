Työministeri Jari Lindström: Maksajan on vaikea perustella, että työtön hakee vain oman alan työtä

Työministeri Jari Lindström (ps.) avaa MTV:n nettivieras-kolumnissaan hallituksen työvoimapolitiikan taustaa.

– Muuhun maailmaan verrattuna korkea työttömyysturvan taso yhdistettynä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, joka sisältää sekä velvoitteita työttömille että palveluita heidän työllistymisen parantamiseksi, ministeri summaa suomalaisten hallitusten jo pitkään noudattaman työttömyydenhoidon perusfilosofian.

Hänen mukaansa linja on tutkitusti toimiva. Sen mallimaana pidetään Tanskaa, jonka linjaa hallituksen uudet aktivointitoimetkin noudattelevat.

– Työllisyyspolitiikan kritiikin kärki osuu usein siihen, että työttömiä velvoitetaan tekemään tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi työnhakua, jotta työttömyysturvaa maksetaan. Tämän taustalla ei ole halu kiusata tai kyykyttää työtöntä vaan se yksinkertainen tosiasia, että on sekä työttömän että yhteiskunnan etu saada työtön nopeasti töihin, Jari Lindström kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että työttömän todennäköisyys työllistyä tipahtaa dramaattisesti jo muutaman kuukauden työttömänä olon jälkeen.

– Yksilön näkökulmasta on täysin ymmärrettävää, että hän ei haluaisi hakea muuta kuin ns. oman alan töitä, mutta maksajan eli yhteiskunnan näkökulmasta on vaikeata perustella "vain" oman alan työn hakemista. Uskon myös, että työssä olevana on helpompaa myös saada se ”unelmatyö”.

Ei hakemusruuhkaa

Jari Lindström torjuu kritiikin siitä, että uusi työnhakuvelvoite hukuttaisi yritykset työhakemuksiin.

Hallitus on esittänyt osana työttömyysturvan muutosehdotuksia, että työttömän on haettava kolmen kuukauden aikana vähintään kahtatoista työpaikkaa tai menettää tukensa 60 päiväksi.

Ministeri muistuttaa, ettei työnhakuvelvoite koske lähellekään kaikkia työttömiä ja että se korvaa osaltaan jo olemassa olevia työttömien työnhakuvelvoitteita.

– Hakemusten määrä tuskin tämän takia lisääntyy dramaattisesti.

Lindströmin mukaan työttömyydenhoitoa koskevia esityksiä on kritisoitu aiheetta ja liian aikaisin.

– Siihen tässä on tottunut, että oppositio haukkuu esityksiä niitä lukematta, mutta kun mediassa esiintyy asiantuntija-nimikkeellä henkilöitä, jotka syvällä rintaäänellä kommentoivat esitystä vaikka eivät sitä selvästikään ole edes nähneet, niin en tiedä enää mitä ajatella, työministeri päivittelee.

Hän ei kiistä työttömyysturvan leikkauksia tai velvoitteiden tiukentamista. Vastapainoksi on hänen mukaansa kuitenkin tehty myös parannuksia työttömien palveluihin ja tukiin.

Hän sanoo, ettei odota selkääntaputuksia ay-liikkeeltä tai työttömien yhdistyksiltä.

– Yli ymmärryksen sen sijaan menee se, kun aivan pokkana väitetään, että nämä muutokset tehdään vain puhtaasti työttömän kyykyttämisen ilosta ja aletaan kyseenalaistamaan jopa ihmiskäsitystä.