HS: Puolueeseen liittyneellä "lelusalakuljettajalla" voimakkaita jihadistiyhteyksiä - Sdp selvittää kytkökset

Adham on käynyt Aleppossa lähes 30 kertaa.

Helsingin Sanomat kertoo sunnuntaina artikkelissaan sdp:hen taannoin liittyneestä suomensyyrialaisesta Rami Adhamista. Adham on tullut Suomessa tunnetuksi esiintyessään julkisuudessa "lelusalakuljettajana"; hän on käynyt Aleppossa 28 kertaa ja vienyt mukanaan leluja lapsille.

Adham on kertonut liikkuvansa sellaisilla alueilla, joihin kansainväliset avustusjärjestöt eivät pääse. Hän on Facebook-sivuillaan myös esiintynyt monien merkittävinä pitämiensä henkilöiden kanssa.

Nyt Helsingin Sanomat on kuitenkin nostanut esiin Adhamin läheiset kytkökset jihadisteihin, joita edellä mainituissa kuvissa esiintyy. Kytkökset toi esiin Sdp:n jäsen Anter Yasa.

Helsingin Sanomille kytköksiä kommentoi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hän toteaa haastattelussa, etteivät suomalainen media saati Sdp ole olleet riittävän kriittisiä Adhamia kohtaan.

Juusolan mukaan eivät ainoastaan valokuvat, vaan myös Adhimin kommentit kertovat karua kieltään äärimmilleen menevästä islamilaisesta maailmankatsomuksesta.

– Ongelma ovat hänen kommenttinsa. Ne ovat hyvin jyrkän uskonnollisen ääri-ihmisen kommentteja. Hyvin voimakkaasti shiiamuslimien vastaisia. Adham näkee Syyrian konfliktin hyvin selvästi uskonnollisena sotana ja hänelle shiiat ovat harhaoppista roskaväkeä, hän sanoo haastattelussa.

Helsingin Sanomat ei saanut Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteeltä eikä Helsingin piirin toiminnanjohtajalta Hanna Isbomilta kommenttia asiasta.

Myöhemmin tulleiden tietojen mukaan Sdp:n puoluesihteeri Reijo Paananen on todennut, että kytkökset selvitetään heti alkavalla viikolla.

Adham itse kiisti väitteet ääri-islamilaisista kytköksistä.

– Ei ole mitään äärikytköksiä, se on vain teidän mielessänne. Työni on sataprosenttisesti humanitaarista enkä käsitä, miten ihmisiltä löytyy aikaa yrittää mustamaalata sitä. Koittakaa ymmärtää, että työtäni ei voi tehdä ilman että on turvamiehiä. Turvamieheni ovat täysin Vapaan Syyrian armeijan taistelijoita, hän sanoi haastattelussa Helsingin Sanomille.