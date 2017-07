Lakialoite tekisi organisoidusta kerjäämisestä rikoksen

Aloitteessa esitetään, että kerjäämisen organisoinnista voitaisiin jatkossa tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

– Organisoitu kerjääminen on vakava ongelma, johon tulee puuttua. Tällaisessa toiminnassa pyritään hyötymään hädänalaisten ihmisten tilanteesta ja tuotot valuvat organisoidun rikollisuuden taskuun. Kerjäämisongelma on erityisesti kesäinen ilmiö ja se on viimeisinä vuosina levinnyt koko maahan, Mikko Kärnä toteaa.

Eduskunnassa on aikaisemmin todettu, että itse kerjäämisen kieltäminen on perustuslaillisesti vaikeaa. Kärnän aloite etenee seuraavaksi lähetekeskusteluun eduskunnan suureen saliin.

Aloitteen on allekirjoittanut yhteensä 84 kansanedustajaa kaikista puolueista RKP:ta lukuunottamatta.