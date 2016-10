Keskustan Mikko Kärnä: Suomen pakolaisapu ja Li Andersson leikkivät Jeesusta

Mikko Kärnän mukaan "Suomen pakolaisapu ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson leikkivät Jeesusta".

– Andersson ja pakolaisapu hyökkäävät parhaillaan sosiaalisessa mediassa hallintovaliokunnan puheenjohtajaa Juho Eerolaa (ps.) vastaan väittäen, että Eerolan väite Välimeren reitin kautta tapahtuvan maahanmuuton kiihtymisestä olisi väärä. Näin Andersson ja Suomen pakolaisapu syyllistyvät itse disinformaation esittämiseen, hän toteaa.

Kärnän mukaan on selvää, että kokonaisuutena Eurooppaan ei tällä hetkellä saavu yhtä paljon turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia kuin viime vuonna, mutta tämä johtuu EU:n ja Turkin solmimasta sopimuksesta. Sen sijaan keskiseltä Välimereltä tapahtuva maahanmuutto on yhä kiihtyvä ilmiö.

Kärnän mielestä pakolaisapu ja Andersson esittävät faktojaan valikoivasti

– Välimeren ylittävät ihmissalakuljettajien uhrit eivät pääasiassa ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, vaan kyse on laittomasta siirtolaisuudesta. Ilmiö on järkyttävä. Pelkästään viime viikolla Sisilian Pozzanoon saapui 30 ruumista, jotka olivat tukehtuneet täyteen lastatuista aluksissa. Andersson ja pakolaisapu painottavat jokaisen oikeutta hakea turvapaikkaa, mutta he eivät esitä itse mitään keinoja, joilla ihmissalakuljettajien liiketoimintaan voitaisiin puuttua. Haluavatko he todella kiihdyttää tätä vastenmielistä ilmiötä entisestään, Kärnä kysyy?

– Laillisten reittien avaaminen kaikille halukkaille on myös täysin mahdoton ajatus. Nyt ei pidä leikkiä Jeesusta, vaan hakea yhdessä kestäviä ratkaisuja siirtolaiskriisin ratkaisemiseksi, hän sanoo.

Eduskunnan hallintovaliokunta vierailee parhaillaan Italiassa ja Maltalla tutustumassa siirtolaiskriisin hoitoon.

