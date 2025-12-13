Lavastettuja teloituksia ja sähköiskuja – näin Venäjä kohtelee sotavankeja

Venäjä kiduttaa järjestelmällisesti ukrainalaisia sotavankeja, selviää ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin tuoreesta raportista. Asiasta kertoo Ukrainska Pravda.
Human Rights Watchin raportti perustuu haastatteluihin satojen vapautettujen sotavankien kanssa. Heidän kertomuksensa kertovat karua kuvaa siitä, miten Venäjä kohtelee vangittuja ukrainalaissotilaita.
Epäinhimillinen kohtelu on raportin mukaan järjestelmällistä ja tarkoituksellista.
– Fyysinen ja psyykkinen kidutus on laajalle levinnyt käytäntö, jolla pyritään murtamaan vankien itsetunto ja ihmisarvo, raportissa kerrotaan.
Sotilaiden kertomusten mukaan olot sotavankileireillä ovat karut. Ruoka on syömäkelvotonta, hygienia puutteellista, eikä terveydenhuoltoa ole saatavilla edes vakavasti loukkaantuneille vangeille. Vankeja hakataan, pakotetaan taipumaan epäluonnollisiin asentoihin sekä estetään nukkumasta.
Lisäksi vankeja viedään lavastettuihin teloituksiin ja heille annetaan sähköiskuja. Raportti kertoo myös menettelystä, jossa koirien annetaan hyökätä vankien kimppuun.
Myös seksuaalinen väkivalta on arkipäivää.
– Kaikki paitsi yksi [vanki] kertoivat seksuaalisesta väkivallasta, mukaan lukien raiskauksista ja sen uhasta, pakotetusta riisutumisesta, nöyryyttämisestä ja sähköiskuista sukupuolielimiin, raportissa kerrotaan.
– Yksi Lysytšanskin lähettyvillä vangiksi jäänyt sotilas kertoo venäläissotilaan pilkanneen hänen tatuointiaan, jossa luki ”Voima ja kunnia”, ja pakottivat hänet istumaan pullon päälle painaen samalla hänen olkapäitään.
Eräs 50-vuotias kersantti kertoo raportissa venäläisten raa’asta väkivallasta. Vangiksi jäätyään venäläiset veivät hänet hylättyyn taloon, sitoivat hänet tuoliin ja antoivat sähköiskuja 2-3 tunnin ajan, käyttäen apunaan muun muassa kenttäpuhelinta.
Lisäksi iäkästä kersanttia hakattiin kumipampuilla, kepeillä, kiväärinperillä ja mailalla. Samalla venäläiset vaativat häneltä tietoja ukrainalaisjoukkojen sijainnista.
Human Rights Watch painottaa raportissaan, että venäläisjoukkojen toiminta on Geneven sopimuksen vastaista. Sotavankien kiduttaminen on sotarikos.
Aiemmin syyskuussa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu raportoi, että myös 90 prosenttia venäläisten vangeiksi jääneistä siviileistä oli joutunut kidutuksen uhriksi.