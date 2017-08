"Suljetaanko länsiraja yöksi kuten itäraja? Ei enää Haltin huipulle ilman passia."

Verkkouutiset kertoi aiemmin maanantaina perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon näkemyksestä, jonka mukaan pohjoismainen passivapaus tulee purkaa turvapaikanhakijoiden pysäyttämiseksi.

Aiheesta Halla-ahon kanssa Facebookissa väitellyt keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä sanoo tiedotteessaan, että perussuomalaisten Laura Huhtasaaren ja Halla-ahon esitys on turmiollinen.

– Laura Huhtasaari lienee ensimmäinen presidenttiehdokas, joka vaatii tämän 65 vuotta vanhan instituution poistamista. Huvittavinta on, että rajavalvonnan ja rajatarkastusten palauttaminen länsirajalle ei ratkaisisi mitään ongelmia, vaan loisi ainoastaan uusia, Mikko Kärnä toteaa.

Toimenpide ei estäisi hänen mukaansa vielä yhdenkään turvapaikanhakijan saapumista Suomeen "vaikka perussuomalaiset yrittävät näin väittää".

– Ruotsista ei muutenkaan saavu länsirajan kautta tällä hetkellä Suomeen juurikaan turvapaikanhakijoita ja kyseessä onkin perusteeton pelottelu.

Kärnän mukaan on illuusio, etteikö rajanylityksiä länsirajalla valvottaisi jo nyt. Hänen mielestään "on selvää, että Huhtasaari ja Halla-aho eivät alkuunkaan ymmärrä, millainen Suomen ja Ruotsin välinen raja on luonteeltaan".

– Rajan yli käydään päivittäin töissä, asioimassa ja tapaamassa tuttuja. Rajajokemme Tornion-Muonionjoki puolestaan on yksi parhaista lohijoistamme ja lohensoutajat ylittävät valtakunnanrajan soutupäivän aikana useita satoja kertoja, kansanedustaja kuvailee.

– Porilainen nationalisti ja eiralainen elitisti ovat näemmä valmiita tappamaan kukoistavan lappilaisen elinkeinon sekä tuhoamaan satoja työpaikkoja esityksillään. Jos rajatarkastuksia puolestaan tehtäisiin ainoastaan rajanylityspaikoilla, olisi kyseessä maailman ensimmäinen raja, jonka saisi ylittää vapaasti ilman tarkastusta ainoastaan rajanylityspaikkojen ulkopuolelta. Tällaisessa ei ole mitään järkeä.

Hänen mukaansa kattavan rajavalvonnan ja rajatarkastusten järjestäminen länsirajalla tarkoittaisi noin 50 miljoonaa uutta passintarkastusta joka vuosi.

– Meidän tulisi järjestää ympärivuorokautiset rajatarkastukset Torniossa, Ylitorniolla, Pellossa, Kolarissa, Muoniossa ja Enontekiöllä. Passivapauden poistuessa tarkastukset tulisi järjestää myös Norjan vastaisella rajalla Kilpisjärvellä, Kivilompolossa, Karigasniemellä, Utsjoella ja Nuorgamissa, Mikko Kärnä toteaa tiedotteessaan.

– Haltin huipulle ei olisi asiaa ilman passia ja tarkastusta, eikä kolmen valtakunnan rajapyykkiä voisi enää kiertää. Satoja miljoonia euroja poltettaisiin savuna taivaalle vailla mitään hyötyä. Olisi myös mielenkiintoista tietää aikovatko perussuomalaiset sulkea länsirajamme yöksi kuten itärajalla tehdään?