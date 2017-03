"Tämäntyyppinen henkilö, ihonväriltään minkä värinen tahansa, ei kuulu vapaaksi"

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) lakialoitteen taustalla on niin sanotun murhaajaraiskaajan tapaus. Abdiqadir Osman Hussein vastustaa kaikin keinoin karkotustaan Suomesta.

Karkotetuksi päätetty henkilö voidaan pitää säilössä 12 kuukautta, jos häntä pidetään vaarallisena. Sen jälkeen hänet on laskettava vapaaksi. Kyseessä olevan henkilön kohdalla 12 kuukautta täyttyy muutaman kuukauden päästä. Heinosen lakialoitteessa luovutaan 12 kuukauden maksimiajasta.

– Hänet jostain käsittämättömästä syystä vapautettiin vankilasta. Viranomaistoimin tapahtuva maasta poistaminen Somaliaan on kuitenkin poikkeuksellinen ja monimutkainen prosessi. Järjestelyt maasta poistamiseksi ovat edenneetkin hitaasti, Timo Heinonen kuvaili.

Eduskuntakeskustelussa torstaina aloite sai eri ryhmien puhujilta varauksettoman tuen.

Perussuomalaisten Jani Mäkelän mukaan "ei ole mitään järkeä siinä, että tällainen henkilö on laskettava vapaaksi vuoden jälkeen, jos esimerkiksi karkotus on papereiden takia viivästynyt".

PS:n Juho Eerola sanoi pitävänsä erityisen tärkeänä, että säilössäpitoaika muutettaisiin rajattomaksi.

– Ei kai meistä oikeastaan kukaan halua, että rikolliset voivat oman vastustuksen perusteella ja tätä prosessia hankaloittamalla pelata itsensä vapaaksi ja tulla mahdollisesti sitten uusimaan tekonsa.

Sdp:n Jukka Gustafsson totesi niillä tiedoin ja ymmärryksellä, mikä hänellä nyt tästä asiasta on, tukevansa esitystä ehdottomasti. Hän hämmästeli maailman muutosta: vuosi oli varmaan joskus harkittu ajanjakso, ja "ei ehkä ole tullut mieleenkään, että se on liian lyhyt".

Keskustan Hannu Hoskosen mukaan "yhteiskunnalla pitää olla mahdollisuus suojautua tällaisilta tapauksilta niin, että lainsäädäntö takaa sen, että kenenkään henki tai terveys ei vaarannu sen kautta, että joku lakipykälä ei ole ajan tasalla".

Sdp:n Joona Räsänen piti aloitetta todella perusteltuna. Hänen mukaansa "kysymyshän ei todellakaan ole siitä, että Suomessa tehtäisiin jotain väärin, vaan vastaanottavat maat ovat hyvin harvoin valmiita ottamaan näitä ihmisiä vastaan".

Timo Heinonen kiitti keskustelun lopussa kansanedustajia tuesta.

– Haluan sen nyt vielä pöytäkirjaan sanoa, että tämäntyyppinen henkilö — on hän sitten kantasuomalainen, on hän maahanmuuttaja, on hän ihonväriltään minkä värinen tahansa — minun mielestäni ei kuulu vapaaksi. Sen takia olen tämän lakialoitteen tehnyt, Timo Heinonen sanoi.

– Tämä ei ole minulta millään määrin maahanmuuttovastaisuutta taikka muukalaisvihamielisyyttä tai mitä ikinä joku haluaisi ymmärtää.

Kansanedustaja lupasi, että jos aloite menee läpi, hän ei tule juhlimaan sitä eikä lähettämään yhtäkään twiittiä.

– Mutta sisälläni tulen iloitsemaan siitä, että tämä henkilö tai vastaavat rikolliset tulevaisuudessa eivät tule pääsemään vapaaksi, sillä heidän paikkansa ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole.