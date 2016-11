Harri Jaskari: Timo Soinin juppiskootterivero on populismin huippuhetkiä

Kansanedustaja Harri Jaskari (kok.) kirjoittaa viikkokirjeessään "jupeista skootterien selässä".

– Hallitus yrittää saada valtiontaloutta tasapainoon pääosin ihan vakavasti otettavilla toimilla. Joukkoon kuitenkin eksyy myös populismin huippuhetkiä. Yksi surullisen kuuluisista päätöksistä on Timo Soinin sanoin "huvikuunareiden ja juppiskoottereiden" verollepano, Harri Jaskari toteaa.

Jaskarin mukaan moottoripyöräilyä tuntevista kansanedustajista monet ovat kohteliaasti yrittäneet sanoa, että "tämä menee jo aivan hullutteluksi".

– Tavoitteena on saada 50 miljoonan euron verotulot valtiolle, mutta lopputuloksena saattavat olla veronmenetykset.

Harri Jaskari tunnustaa puhuvansa myös omassa asiassaan, koska on innokas moottoripyöräilijä.

– Uskon, että kateusvero on kääntymässä itseään vastaan. Vero saattaa lopettaa uusien moottoripyörien kaupan lähes kokonaan. Vero vähentää moottoripyörämatkailua, joka vähentää taas matkailutuloja, Jaskari toteaa.

– Ainakin monet minun tuntemistani moottoripyöräilijöitä eivät ole edes juppeja. Moottoripyöräily on elämäntapa. Monet käyttävät vähäiset liikenevät rahansa rakentaakseen oman pyöränsä. Monesti koko perhe pyöräilee ja perheessä on 3-5 moottoripyörää.

Hänen mukaansa hallituksessa ratkaisun avaimet ovat nyt perussuomalaisilla.

– Tämä ”huvivero” on kirjattu hallitusohjelmaan ja siitä on pelisääntöjen mukaan pakko pitää kiinni. Ainut poikkeus on se, että me kaikki hallituspuolueet yhdessä päätämme, että populismivimmassa mentiin nyt liian pitkälle. Samaa populismia esiintyy huikeissa sakkomaksuissa.