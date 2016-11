Uutisvuodon Baba Lybeck HS:lle: Atte Jääskeläisen selitykset kestämättömiä, ei voi jatkaa Ylen vastaavana päätoimittajana

Toimittaja, tuottaja ja TV1:n Uutisvuoto-ohjelman juontaja Baba Lybeck sanoo menettäneensä luottamuksen Yleisradion vastaavaan päätoimittajaan Atte Jääskeläiseen.

Jääskeläinen kommentoi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja Ylen ympärillä vellonutta kohua keskiviikkoiltana A-Studiossa.

– A-studion haastattelu osoittaa, että Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen johto on järjestelmällisesti ja hyvin jyrkkäsanaisesti yrittänyt vaientaa uutisointia Sipilän Terrafame-kytköksistä. Siitä selviää, että toimittajille on aamupalaverissa ilmoitettu, että journalististen syiden lisäksi on myös muita salassa pidettäviä syitä, joiden vuoksi uutisointia pitää rajoittaa, Lybeck perustelee.

A-Studion juontaja Susanne Päivärinta kysyi Jääskeläiseltä videoyhteyden välityksellä, minkä takia häntä ohjeistettiin olemaan kertomatta kenellekään, että Sipilä perui sovitun haastattelunsa keskiviikon lähetyksessä.

Lybeck pitää erikoisena ohjeistusta, ettei Päivärinta saa kertoa ”Ylen sisällä, Ylen ulkopuolella ja somessa”, että pääministeri on perunut tulonsa. Hän pitää kohtuuttomana myös Pressiklubi-juontaja Ruben Stillerin saamaa, myöhemmin peruttua varoitusta.

Myös Ylen entisen erikoistoimittajan Pekka Ervastin lähtö herättää kysymysmerkkejä.

– Jääskeläinen ei kiistä, että Ervasti sai lähtiessään Yleltä kipurahat siitä, että hän ei kerro juttujen hyllyttämisestä, eli vaikenee uhkasakon uhalla, Lybeck hämmästelee.

– Yksinkertaisesti, vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläisen selitykset toiminnastaan ovat mielestäni kestämättömät ja herättävät suurta huolta Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan riippumattomuudesta. Luottamukseni Jääskeläiseen mureni täysin nähtyäni tämän haastattelun enkä koe, että hän voi jatkaa Ylen vastaavana päätoimittajana, Lybeck toteaa.

Lybeck korostaa, ettei ole Ylen työntekijä, vaan vapaa toimittaja.