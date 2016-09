Suomeen tuodaan Venäjältä puuhaketta. Miksi ihmeessä sille maksetaan tukea?

Venäläinen hake on syrjäyttänyt suomalaisen puun.

Kansanedustaja Hannu Hoskosen (kesk.) kysymyksessä todetaan, että Suomen kasvavat metsävarat tarjoavat hyvän mahdollisuuden korvata fossiilisia polttoaineita kotimaisella energiapuulla.

– Varsinkin ensiharvennushakkuita on jäänyt rästiin puumarkkinoiden todella heikon kysynnän takia. Pelkästään kiireellisiä ensiharvennusrästejä on lähes 1,5 miljoonan hehtaarin verran. Rästihakkuilta kertyisi helposti kymmenien miljoonien kiintokuutiometrien hakkuukertymä selluteollisuuden tarvitsemaa kuitupuuta, mutta myös yhtä lailla energiapuuta voimalaitoksiin fossiilisia polttoaineita korvaamaan; Hannu Hoskonen toteaa.

Energiapuumarkkinat eivät Hoskosen mukaan kuitenkaan toimi.

– Venäjältä tuleva tuontipuu ja tuontihake ovat sekoittaneet puumarkkinat. Metsistä tienvarteen hankitulle energiapuulle ei ole tänä päivänä ostajaa, ja pelkästään sahaustoimintaa harjoittavat itsenäiset sahayrittäjät ovat suurissa vaikeuksissa, kun sahauksen sivutuotteena syntyvälle sahanpurulle ja kuorelle ei ole markkinoilla ostajaa.

– Venäjältä tuleva hake on syrjäyttänyt kotimaisen energiapuun lähes kokonaan. Tilannetta on merkittävästi pahentanut venäläiselle hakkeelle valtion varoista maksettava sähkön tuotantotuki. Hyvin moni koneyrittäjä on joutunut lopettamaan energiapuuhun perustuvan liiketoiminnan viimeisen vuoden aikana, ja itsenäisten sahojen tilanne vaikeutuu koko ajan sahanpurun ja kuorikasojen arvon romahtaessa.

Hoskonen kysyy välittömiä toimia elinkeinoministeriöltä, jotta kotimaiselle energiapuulle ja sahojen sivutuotteille saadaan avattua toimivat markkinat ja samalla korjataan epäoikeudenmukainen tuontihakkeelle maksettava tuki.