Sdp:n Tuula Haatainen kuohautti - näin hän sanoi hallituksen kriminalisoivan lähimmäisenrakkauden

Eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisen kyselytunnin ensimmäisen kysymyksen käytti Sdp:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen. Hän kysyi Turun terrori-iskusta.

Haataisen lisäkysymys herätti istuntosalissa vastalauseita. Se kuului näin:

– Tämä kansalaisia huolestuttava tilanne vaatii kuitenkin nyt vastuullisia ratkaisuja. Nyt on tärkeää, että löydämme keinoja näiden terrori-iskujen ehkäisemiseksi ja kansalaisten turvallisuudentunteen palauttamiseksi. Mutta samalla ylilyöntejä pitää välttää. Olemme jälleen takaisin tässä satavuotiaan Suomen arvokkaassa eduskuntatalossa. Kaikissa olosuhteissa meidän on pidettävä kiinni oikeusvaltiosta, ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamisesta. Suomen on oltava avoin yhteiskunta, Tuula Haatainen aloitti.

– Arvoisa pääministeri. Nyt tarvitaan asiallista ja rauhallista valmistelua. Hallitus on esittänyt, että paperittomien maahanmuuttajien auttaminen kriminalisoitaisiin. (Ben Zyskowiczin välihuuto: Ei pidä paikkaansa!) Tämä on herättänyt hämmennystä kansalaisten keskuudessa. Ihmiset ovat jopa kysyneet, että aiotaanko lähimmäisenrakkaus kriminalisoida (lukuisia välihuutoja).

– Arvoisa pääministeri. Voisitteko nyt, kun tämä hämmennys on ilmeinen, voisitteko kansalaisille (välihuutoja) tarkentaa, kuulijoille, mitä nyt todella hallitus on esittämässä, jotta tähän saadaan selvyys?

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi väliin "miksi lisäätte hämmennystä väärillä väitteillä".

Pääministeri Juha Sipilä vastasi sanoen, että "ollaan äärimmäisen tarkkoja nyt siinä, että miten tästä asiasta keskenämme puhumme".

– Ettemme lisää myöskään väärinymmärrystä. Tämä hallitus ei tule tekemään mitään sellaista, joka on ristiriidassa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden kanssa, Juha Sipilä sanoi.

– Meidän kaikkien täällä tulisi nyt työskennellä sen eteen, että me osaltamme vahvistamme uskoa oikeusvaltioon, uskoa viranomaisten toimintaan ja uskoa siihen, että me lainsäätäjänä säädämme sellaista lainsäädäntöä, joka antaa oikeuslaitokselle sellaisen perustan tehdä päätöksiä. Emmekä myöskään täällä lähde arvostelemaan oikeuslaitosten päätöksiä. Meidän pitää luottaa siihen, että oikeuslaitoksemme tekee riippumattomasti oikeita päätöksiä, perustuen siihen lainsäädäntöön, jonka me täällä teemme.

Turun tapaus on Sipilän mukaan osoittanut, että viranomaiset toimivat Suomessa äärimmäisen tehokkaasti ja hyvin.

– Minusta meidän pitäisi kaikkien antaa kaikki tuki hyvälle suomalaiselle virkakoneistolle.