HS: Suomi ei ole vieläkään antanut ohjustietojaan Ukrainan lentoturman tutkijoille

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Göran Wennqvist kertoo Helsingin Sanomille, että Ukrainan lentoturman rikostutkintaa koskevaan Hollannin oikeusapupyyntöön on tarkoitus vastata lähiaikoina.

Malaysia Airlinesin lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainan yllä heinäkuun 17. päivänä 2014. Kaikki koneen 298 matkustajaa ja miehistön jäsentä saivat surmansa turmassa. Turman uhreista 196 oli hollantilaisia. Hollanti johtaa turman kansainvälistä rikostutkintaa.

Aiempi pelkkiä turman syitä selvittänyt tutkinta päätyi siihen lopputulokseen, että kone ammuttiin alas alas venäläisvalmisteisella Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä.

Rikostutkinnan tuloksia julkaistiin syksyllä. Tutkinnan perusteella Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä tuotiin Ukrainaan Venäjältä. Ohjus taas laukaistiin Itä-Ukrainan Venäjä-mielisten separatistien hallitsemalta alueelta Snizhnen kylän lähistöltä. Löydöksien perusteella ohjusjärjestelmä vietiin rajan yli takaisin Venäjälle alas ampumisen jälkeen.

Venäjä on kiistänyt jyrkästi sekä turman syitä selvittäneen tutkinnan että varsinaisen rikostutkinnan löydökset. Venäjä on tarjonnut viimeisen kahden vuoden aikana useita osin toistensa kanssa ristiriitaisia teorioita turman syistä. Verkkouutiset kertoo niistä muun muassa tässä ja tässä.

Suomessa nousi tutkinnan löydöksien julkistamisen aikoihin kohu, kun selvisi, että Hollannin viranomaiset olivat pyytäneet Suomea avustamaan tutkinnassa. Suomi osti Buk-ohjuksia Venäjältä vuonna 1996.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö selvitti asiaa syyskuussa tiedotustilaisuudessaan.

Suomea pyydettiin Niinistön mukaan vuonna 2015 räjäyttämään eräs Suomen hallussa olevista Buk-ohjuksista ja toimittamaan sirpaleita Hollannin syyttäjäviranomaisten käyttöön. Räjäytys suoritettiin lokakuussa 2015. Sirpaleita lähetettiin Hollantiin jälkikäteen.

Niinistö kertoi tuolloin viimeisimpien pyyntöjen tulleen keväällä. Niissä kysyttiin "Buk-ohjuksen olemuksesta, sen ominaisuuksista ja sisällöstä".

Suomi lähetti lokakuussa Hollantiin asiantuntijaryhmän selvittämään uusinta tietopyyntöä. Helsingin Sanomat kertoo, että ryhmä pyrki myös selvittämään, voisiko Hollanti rajoittaa tietopyyntöään, ja näin Hollanti myös teki.

Virka-avun antamisen ongelmana ovat Buk-kauppoihin liittyvät salassapitosäännökset ja muut ehdot.

Göran Wennqvistin mukaan Hollannin rikostutkijat eivät enää tarvinneet kaikkea aiemmin pyydettyä tietoa.

– He [hollantilaiset] ovat itse edenneet tutkinnassa ja muuttaneet sitä pyyntöä. Se on meillä nyt loppusuoralla. Se, mitä he tulevat todennäköisesti saamaan, he tulevat saamaan lähiaikoina, hän muotoilee.

Wennqvist korostaa, ettei voi kertoa enempää. Tiedottamisvastuu asiassa on hänen mukaansa Hollannin viranomaisilla.

Helsingin Sanomat kertoo MH17-turman tutkinnanjohtaja Gerrit Thiryn Hollannin syyttäjänvirastosta kuitenkin kieltäytyneen kommentoimasta asiaa. Thiryn mukaan on sovittu, että Suomen viranomaiset tiedottavat asiasta.