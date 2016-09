Eva Biaudet: On rasismia sanoa, että tiettyihin kansallisuuksiin liittyy enemmän rikollisuutta

Kansanedustaja Eva Biaudet (r.) totesi eduskunnan ulkomaalaislain keskustelussa keskiviikkona, että hänestä on tärkeätä puhua siitä, mitä rasismi on.

– Mielestäni myös tässä salissa on tärkeätä joskus miettiä, mikä on rasismia ja mikä on syrjintää, mikä on ennakkoluuloja. Jos sanotaan, että tiettyihin kansallisuuksiin liittyy enemmän rikollisuutta, niin mielestäni se on rasismia, Eva Biaudet sanoi.

– Eri asia, jos Suomessa on erilaisia lukuja, mitä eri kansallisuudet ovat tehneet, mutta ei liity tiettyihin kansallisuuksiin, että joku tekee enemmän rikoksia. Sellaista ei voi yleistää, ja sellaista tutkimustietoa ei ole. Mielestäni se on enemmän rasistiseen mielipiteeseen pohjautuvaa kuin muuta.

Kokoomuksen Wille Rydman kehotti olemaan hieman varovaisempi rasistileimakirveen heiluttelussa.

– Toisaalta mikäpä ei edustaja Biaudet'n mielestä rasismia olisi? Sen olemme saaneet täällä kyllä jo moneen kertaan huomata, Wille Rydman totesi.

– Mitä tulee tilastoihin, niin toivoisin, että tässä salissa ei olisi sellaista ajattelua, että jos ideologia ja faktat ovat ristiriidassa keskenään, niin sen huonompi faktoille, vaan lukisimme tilastoja ihan sellaisina kuin ne lukevat.

Perussuomalaisten Sami Savio totesi, että kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan joidenkin kansallisuuksien alttius tehdä rikoksia on moninkertainen suomalaisiin verrattuna.

– Ero korostuu varsinkin seksuaalirikoksissa, mutta surullinen osoitus kasvaneista riskeistä on myös Otanmäessä tapahtunut suomalaismiehen tappo, josta epäillään kahta turvapaikanhakijaa, Savio totesi.

Eva Biaudet huusi tällöin väliin "aika rasistista".