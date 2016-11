Alkoholin tilaamista ulkomaisista verkkokaupoista ei voikaan kieltää

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut verkkosivuillaan alkoholilain uudistukseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä. Niiden joukossa on muun muassa kysymys, voiko alkoholia ostaa verkkokaupasta ulkomailta.

"Uudessa alkoholilaissa tilannetta selkiytettäisiin siten, että rajat ylittävä etämyynti olisi selvästi kielletty. Käytännössä kielto tarkoittaisi sitä, että ulkomailla sijaitseva myyjä ei saisi myydä Suomessa oleville kuluttajille alkoholijuomia", vastauksessa muun muassa todetaan.

Linjaus on herättänyt porua sosiaalisessa mediassa. Sitä on tulkittu niin, että alkoholin ostaminen ulkomaisista verkkokaupoista aiotaan kieltää kokonaan. Todellisuudessa tämä on kuitenkin EU-maassa mahdotonta.

Alkoholin tilaaminen ulkomailta on joko etämyyntiä tai etäostoa. Näistä ensimmäinen on tällä hetkellä kielletty ja toinen sallittu.

Etämyynnin ja etäoston ero on verovastuussa ja siinä, kuka järjestää tilattujen juomien kuljetuksen. Etämyynnissä kuljetuksesta ja alkoholiveroista vastaa myyjä tai joku myyjän lukuun toimiva henkilö. Etäostossa molemmista on taas vastuussa kuluttaja.

Etämyynnin kielto on haastettu EU-tuomioistuimeen asti edenneessä niin kutsutussa Alkotaksi-tapauksessa. Verkkouutiset on kertonut Helsingin hovioikeuden harkittavana parhaillaan olevasta jutusta kattavasti tässä.

Uutta alkoholilakia valmisteleva hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriön haittojen ehkäisemisen ryhmästä myöntää Verkkouutisille, että etämyynti on "aika vyyhti" niin EU- ja vero-oikeudellisesti kuin elinkeinointressien ja kansalaisten perusoikeuksienkin puolesta.

Saako ulkomainen myyjä edelleen myydä Suomessa olevalle kuluttajalle alkoholijuomia niin kauan kun ostaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä itse?

– Käsittääkseni EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan jäsenvaltio ei saa kieltää kuluttajia tuomasta maahan alkoholijuomia, Tuominen muotoilee.

Hänen mukaansa etämyynnin kiellossa olisi kaksi pääperiaatetta. Yhtäältä ulkomaisten verkkokauppojen alkoholilähetykset Suomeen "kiellettäisiin selvästi". Toisaalta lain valmistelussa vielä täsmennettäisiin, "millaisissa tilanteissa kuluttajat saisivat edelleen hankkia alkoholijuomia ulkomailta".

– Ratkaisevaa on, että kuljetusliike on riippumaton myyjästä.

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuille on sittemmin tehty lisäys, jossa asiaa selvennetään.

Käytännössä tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että juomien tilaaminen ulkomaisesta verkkokaupasta olisi sallittua esimerkiksi niin, että kuluttaja ostaa juomat verkkokaupasta ja palkkaa sitten myyjästä riippumattoman kuljetusyrityksen hoitamaan niiden toimituksen itselleen. Myös verovelvoitteet olisi hoidettava asianmukaisesti Suomeen.

Ismo Tuominen ei kuitenkaan lähde kommentoimaan esimerkkiä vielä tässä vaiheessa lain valmistelua.