Pääministeri sanoo kuvien ja tietojen Syyriasta kauhistuttavan

Eduskunnan kyselytunnilla vihreiden Emma Kari kysyi Venäjän ja Syyrian hallituksen taukoamattomista siviilien pommituksista Syyrian Aleppossa. Kansanedustaja kysyi, mihin toimenpiteisiin Suomi aikoo ryhtyä EU:ssa, YK:ssa tai suoraan kahdenvälisesti Venäjän kanssa, jotta Venäjä ja Syyria saadaan tulitaukoon ja hädänalaisille saadaan ruokaa, vettä ja lääkkeitä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi keskustelleensa tilanteesta paljon kollegoidensa kanssa.

– Se mitä Syyriassa tapahtuu, ne ovat kauhistuttavia ne kuvat, ja ne tiedot jotka sieltä tulevat. Me olemme ne jyrkästi kaikki tuominneet, Juha Sipilä sanoi.

Sipilä viittasi tasavallan presidentin torstaina käymään keskusteluun asiasta Venäjän presidentin kanssa.

– Meillä on Eurooppa-neuvoston seuraavan kokouksen pääaiheena Venäjä, ja Venäjällä on tässä asiassa ratkaisun avaimia käsissä.

– Se mitä Euroopan unionissa lähinnä on asialle tehty ja voidaan tehdä on, että saamme humanitäärisen avun mahdollisimman hyvin perille. Siinä on kovin, kovin suuria ongelmia tällä hetkellä.

– Se mitä voimme tehdä erityisesti on vedota niihin joilla päätösvalta on. Tässä tapauksessa erityisesti Venäjä ja USA.

Sdp:n Erkki Tuomioja sanoi Lähi-idän olleen monien ihmisyyttä vastaan suunnattujen rikosten näyttämö. Hänen mukaansa Syyriassa 1982 kaupungin vastarinta kukistettiin niin, että jopa 40 000 siviiliä saattoi saada surmansa.

– Siitä isä-Assadin pojalle periytynyt oppi on, että tähän voidaan ryhtyä ilman, että siitä joutuu vastuuseen. Nyt Venäjän tuella Syyrian joukot tekevät samanlaista tuhoa Aleppossa.

– Mitä voidaan tehdä jotta kansainvälisen oikeuden menetelmät ja sopimukset toimisivat niin tehokkaasti että kukaan ei voisi enää kuvitella pääsevänsä irti vastuusta, tällaisista kammottavista sotarikoksista? Kansainvälisen rikostuomioistuimen allekirjoittajamaiden joukosta puuttuvat edelleen muun muassa USA ja Venäjä ja monet muut maat.

Juha Sipilän mukaan Suomi voi vedota niihin, jotka eivät vielä mukana ole ja erityisesti toimia Euroopan unionin kautta yhdessä. EU:n vaikutusvalta kriisin ratkaisussa on ollut hänen mielestään heikko.

– Se mitä Suomena olemme tehneet on että käymme kahdenvälisiä keskusteluja. Siitä esimerkkinä presidentin tämänpäiväinen keskustelu Venäjän presidentin kanssa

Kokoomuksen Pertti Salolaisen mukaan olisi tärkeää, että Syyrian ilmatila voitaisiin sulkea, koska hirvittävimmät teot tehdään sitä kautta. Salolainen kysyi, voisiko hallitus vedota EU-kollegoihin ja esittää asiaa.

Pääministeri vastasi, että "kyllä voimme tehdä senkin".

– Ensimmäinen asia joka Syyriassa pitäisi saada aikaan on, että tulitauko siellä pitää ja viattomien siviilien tappaminen loppuu, Sipilä sanoi.