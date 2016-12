Luvut paljastavat työllisyyskäänteen – "joulu tuli etuajassa"

Korkeakoulutettuja työttömiä oli marraskuun lopussa yhteensä 46 261, kun vuosi aiemmin heitä oli 0,5 prosenttia enemmän. Kaiken kaikkiaan marraskuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 307 302 eli 3,0 prosenttia vähemmän kuin marraskuussa 2015.

Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön tilastoon pohjaavaan Akavan työttömyyskatsaukseen. Akava kertoo asiasta tiedotteessaan.

Korkeakoulutettujen työttömyys alkoi kasvaa joulukuussa 2011. Kasvu jatkui yhtäjaksoisesti 59 kuukauden ajan.

– Työttömyyden kehitystä varsin tarkkaan seuranneena täytyy kyllä sanoa, että lähes viiden vuoden kasvun jälkeen on suorastaan suurenmoinen hetki, kun käänne näyttää viimein tapahtuneen. Joulu tuli nyt hieman etuajassa, riemuitsee ekonomisti Heikki Taulu.

Työttömyyden taittumisen lisäksi myönteistä on Akavan mukaan se, että lasku koskee jo varsin monia korkeakoulutettujen koulutusaloja.

– Pidän todennäköisenä, että työttömyyden vähentyminen leviää lähikuukausina yhä useammille aloille, Taulu arvioi.

Hänen mukaansa huolena on nyt pitkäaikaistyöttömyys. Sen kasvulle ekonomisti ei näe vielä hetkeen loppua.

– Mutta kyllä sekin sieltä jonakin päivänä tulee, kenties alkavan vuoden aikana,

Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 24 566 ja ylemmän tutkinnon suorittaneita 20 054. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä yhteensä 1 641 henkilöä, ja heidän kohdallaan lievä kasvu vielä jatkui.

Korkeakouluista vastavalmistuneiden työttömien määrä kääntyi laskuun jo kesän aikana. Marraskuun lopulla työttömänä oli 3 927 korkeakouluista vastavalmistunutta eli jopa noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

– Palkansaajaliikkeen vastuulliset, maltilliset palkkaratkaisut tuottavat tulosta. Hyvä vetoapu on ollut maan hallituksen järkevä veropolitiikka, joka on tuonut kansalaisille ostovoimaa. Myös yhteisöveron lasku on osoittautunut oikeaksi, koska yritykset ovat ryhtyneet pikku hiljaa investoimaan. Maltillista palkkapolitiikkaa ja sitä tukevia veroratkaisuja täytyy jatkaa, kunnes työttömyys on laskenut alle viiden prosentin, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder toteaa.