Tämä häiriöpeto on levittäytynyt - haavoittaa 30 eläintä, hakee lintujen ruoat laudalta

Eduskunnan budjettikeskustelussa maa- ja metsätalousministeriöstä torniolainen Katri Kulmuni (kesk.) toi esiin tarpeen poistaa häiriökäyttäytyviä ahmoja kuten Norjassa tai Ruotsissa on tehty.

– Ja tämä on kyllä erittäin ongelmallista. Useina talvina olen kuullut tarinoita siitä, miten kolmeakymmentä poroa on saatettu haavoittaa eikä kuitenkaan sitten ole tätäkään ahmaa saatu pois. Koska meillä ne liikkuvat pohjoismaiden yli Norjasta (Puhemies koputtaa) Suomeen ja Ruotsiin, olisi tärkeää, että ahma-asetus tuotaisiin, Katri Kulmuni sanoi.

Kuusamon Ulla Parviainen (kesk.) sanoi, että ahma ei ole heillä enää mikään harvinainen eläin.

– Kotikylällänikin on havaintoja ihan viikoittain, ja tämä arka eläin on tullut niin röyhkeäksi, että lintulaudalta tulee ryöstämään linnunruuat ja jäähtymässä olevasta lihakattilasta lihat.

Poronhoitajien näkökulmasta nämä suurpedot ovat Parviaisen mielestä jo merkittävä taloudellinen uhka.

– Eli näitten poronhoitajien työ on muuttunut siitä poron hoitamisesta suurpetovahinkojen estämiseen ja näitten petojen tappamien porojen etsimiseen. Tässähän ei ole mitään järkeä, että poromiehelle tulee suurin osa tulosta petovahingoista.

Eeva-Maria Maijalan (kesk.) mukaan poronhoitoalueen eteläpuolellakin on todella paljon ahmoja.

– Se on monelle yllätys, että täällä Etelä-Suomessakin niitä ahmoja on yllättävän paljon. Opetelkaapa ahman jäljet, ja te huomaatte, että ei se yhtään haittaa vaikka poronhoitoalueelta poistettaisiin erityisiä vahinkoja aiheuttavia eläimiä, Eeva-Maria Maijala sanoi.

Maijala totesi, että poromiehet ovat todella odottaneet erityistä vahinkoa aiheuttavien ahmojen poistoa.

– Eiväthän kaikki ahmat todellakaan aiheuta vahinkoja, mutta on yksittäisiä ahmoja, jotka ovat todella pahoja petoja. Siis yksittäinen ahma saattaa 30 poroakin vain vahingoittaa, ei välttämättä edes tappaa yhteen paikkaan. On muuten aikamoinen näky ja paikka nähdä se tilanne, mikä se on.