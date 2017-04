PS:n Tom Packalén: Suomella on kunniavelka Viron Suomen-pojille

Suomen-pojat olivat jatkosodassa Suomen puolella taistelleita virolaisia vapaaehtoisia. Kansanedustaja Tom Packalén (ps.) kysyy kirjallisessa kysymyksessään asianomaiselta ministeriltä, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Viron Suomen-pojat saavat mahdollisimman nopeasti heille anotun 100 000 euron tuen kodinhoidontukeen.

Packalén on erittäin huolissaan siitä, tavoittaako tämä avustusraha elossa olevia Suomen-poikia tarpeeksi ajoissa.

– Suomen-poikia on elossa Virossa enää alle 50. Suomen-pojille on tehty 100 000 euron anomus kodinhoidontukeen vuoden 2018 budjettiin. Monilla on suuri huoli siitä, että osa Suomen pojista jää ilman tätä ansaitsemaansa tukea.

– Sen vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää, että Suomi pystyisi osoittamaan kunnioituksensa Suomi-pojille mahdollisimman pian tänä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna. On syytä muistaa, että moni heistä ei enää ole kanssamme tämän juhlavuoden jälkeen. Nuorin Suomenpoika on jo 90-vuotias, Packalén toteaa tiedotteessaan.

Edustaja Packalénin mukaan Suomella on kunniavelka Suomen-pojille. Packalén muistuttaa, että Suomi ei voi unohtaa Suomen-poikien uhrauksia Suomen itsenäisyyden säilyttämisen hyväksi:

– Suomen-pojat osallistuivat Kannaksen torjuntataisteluihin aivan etulinjassa. Kun tuo torjuntavoitto oli hiuskarvan varassa, ei kukaan meistä voi sanoa, mikä hiuskarva oli ratkaiseva. Merkittävä fakta on myös se, että jatkosodassa Suomen merivoimista noin 10 prosenttia oli virolaisia vapaaehtoisia.

– Suomi ei voi unohtaa näitä jatkosodan aseveljien urotekoja. Viron Suomen-pojat ovat osoitus Suomen ja Viron ystävyydestä ja virolaisen kansan uhrauksista Suomen itsenäisyyden hyväksi. Nyt on viimeinen hetki muistaa tuo ystävyys.