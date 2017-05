Muslimien ramadan alkaa tänään - paastoaminen voi lisätä mielihyvähormonien määrää kehossa

Muslimien pyhä paastokausi ramadan alkaa tänään. Ramadania viettää vuosittain yli miljardi muslimia maailmanlaajuisesti. Ramadan kestää kuukauden ja se on yksi islamin uskon viidestä pilarista.

Ramadaniin liittyy vuodesta toiseen erilaisia huolenaiheita terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Perinteeseen kuuluu, ettei valoisaan aikaan syödä tai juoda. Tämä voi tarkoittaa jopa 18 tunnin paastoamista joka päivä. Esimerkiksi Rovaniemellä aurinko laskee tähän aikaan vuodesta vain alle kolmeksi tunniksi.

Independentin mukaan ramadanin viettämisellä voi kuitenkin olla myös terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Ramadanin aikana paastoajan paino usein laskee ja hyvän olon tunnetta lisäävien endorfiinien määrä kehossa kasvaa. Endorfiinit tekevät ihmisestä valppaamman, iloisemman ja mieleltään valoisamman. Tämä edellyttää, että ramadania on vietetty oikein ja että siihen on valmistauduttu kunnolla sekä henkisesti että fyysisesti. Tämän lisäksi on tärkeää

Ramadan-kuukauden aikana ajoittaiset sydänkivut, nestehukka ja keskittymisvaikeudet ovat yleisiä. Anestesialääkäri Razeen Mahroof Oxfordin yliopistosta toteaa, ettei ramadan-kuukautta pidetä keinona laihtua, vaan sen hengellinen puoli on edelleen vahva.

Razeen Mahroof toteaa, että yleinen harhaluulo on, että kaikki muslimit ottavat osaa ramadaniin. Esimerkiksi sairaat tai muuten haavoittuvassa tilassa olevat eivät ole velvoitettuja osallistumaan. Poikkeuksia ovat myös raskaana olevat naiset, vanhukset ja hyvin nuoret lapset.