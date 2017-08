Keskustalainen sättii Touko Aallon vaatimuksia - pudottaa pohjan turvapaikkajärjestelmältä

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi ihmettelee vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon vaatimusta myöntää oleskelulupa myös heille, joille ei turvapaikan tarvetta viranomais- ja tuomioistuinkäsittelyn perusteella ole. Aalto sanoi lauantai-iltana Helsingin Sanomissa julkaistussa haastattelussa, että väliaikainen oleskelulupa on myönnettävä kielteisenkin turvapaikkapäätöksen viranomaisilta ja oikeuslaitokselta saaneille.

– Vihreiden linja pudottaisi pohjan pohjoismaiselta turvapaikkajärjestelmältä, sillä jokainen maahan tullut saisi joka tapauksessa jäädä. Lähtökohdan pitää olla se, että maahan jäävät turvaa tarvitsevat, ei jokainen rajoillemme eri motiivein tuleva, Lohi sanoo tiedotteessa

– Kestävä maahanmuuttolinja ei voi perustua Vihreiden vaatimaan asiantuntija-arvioiden ja viranomaisten sivuuttamiseen. ”Oleskelulupa jokaiselle” ei ole realismia, Lohi toteaa.

Lohi vaatii nyt realistista maahanmuuttolinjaa, jossa painopisteenä on suojelua tarvitsevien auttaminen eikä oleskeluluvan myöntäminen kaikille tarpeesta riippumatta.

– Voimavarat on kohdennettava myönteisten turvapaikkapäätösten saaneiden kotouttamiseen ja hakemusten parempaan käsittelyyn. Kielteisen päätöksen viranomaisilta ja oikeudesta saaneet on poistettava maasta sujuvasti ja turvallisesti. Palautusten järjestämisessä on tehtävä tiivistä EU-yhteistyötä, sanoo Lohi.