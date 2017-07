Professori tunnelikohusta Ylellä: Ärhäkäs venäläismedia uutisoi ilman todellisuuspohjaa

Yhdysvaltalaislehden juttu Helsingin tunneliverkostosta ja venäläismedian reagointi siihen on eräänlaista kesäuutisointia, arvioi Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.

– Puolikevyesti voisi sanoa, että nämä ovat sellaisia kesäuutisia. Tietenkin, kun elämme tämän päivän turvallisuusympäristössä, kaikenlaiset uudet avaukset, jotka nostavat asioiden painoarvoa, kiinnostavat lehdistöä, Limnéll sanoi Ylen Ykkösaamussa, jossa keskusteltiin hybridivaikuttamisen ilmapiiristä.

Yhdysvaltalaisen Wall Street Journal -lehden tuoreessa artikkelissa kerrotaan Suomen varautuvan sotilaalliseen uhkaan Helsingissä tunneleiden ja muiden maanalaisten tilojen avulla. Lehti toteaa Suomen menevän aktiivisesti maan alle, kun Venäjän syksyllä järjestämä Zapad-sotaharjoitus lähestyy.

– Toisaalta kun ajatellaan viimeaikaista tunneliuutisointia, noottiasioita sekä kybermaailman ja Itämeren tapahtumia, niin venäläinen media vaikuttaa varsin ärhäkkäältä ja tarttuu näihin aiheisiin suhteellisen aktiivisesti.

– Tämä on tietyllä tavalla se todellisuus myös informaatioympäristöstä, jonka keskellä me suomalaiset elämme. Tämänkaltaisia uutisia me tulemme kokemaan jatkossakin.

Limnéll sanoo ihmettelevänsä tunnelikeskustelua ja pitää sitä absurdina.

– Kun katsoo tätä artikkelia, jonka mukaan Suomi rakentaa massiivista tunneliverkostoa ja että se liittyisi Venäjän tuleviin sotaharjoituksiin, niin en ymmärrä tällaista yhtäläisyyttä.

Limnéll muistuttaa, että Suomessa ei ole käynnissä mitään rakennustyömaita, joilla uutta tunneliverkostoa rakennettaisiin.

– Tällaiset väitteet ovat outoja.

– Toisaalta venäläismedian viime päivien reaktio, jonka mukaan tunneleiden rakentaminen olisi jonkinlainen suomalainen kansanhuvi, kuvaa mielestäni hyvin sitä, että näistä asioista puhutaan ja uutisoidaan ilman minkäänlaista todellisuuden pohjaa.