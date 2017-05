Sauli Niinistö hakee toista kautta presidenttinä - näin hän asiasta kertoi

Presidentti Sauli Niinistö totesi tiedotustilaisuutensa aluksi käyvänsä ensin läpi "pienen mietinnän". Hänen mukaansa viime aikoina presidentiltä on kavennettu nimenomaan sisäpoliittisia valtaoikeuksia. Se on hänen mukaansa johtanut siihen, että presidentti on etäytynyt kauemmaksi puoluepolitiikasta.

Niinistö kävi läpi kansainvälisen politiikan kehitystä toimikaudellaan. Hänen mukaansa ulkopolitiikka on heikommin ennalta arvattavaa kuin viisi vuotta sitten.

Tämän jälkeen Sauli Niinistö kertoi olleensa tietysti pitkän aikaa erilaisissa muodollisissa ja vähän epämuodollisimmissakin "puheissa" siitä, että vieläkö hän tulee pyrkimään jatkokaudelle.

– Minä olen esittänyt vasta-ajatuksena aika monillekin, että kun tosiasiallinen tilanne on se, että presidentti alkaa olla yhä enemmän etäällä puoluepolitiikasta, niin miltä tuntuisi jos presidenttiehdokkaan takana olisikin valitsijayhdistys, niin kuin perustuslakimme sanoo.

Tämä on hänen mukaansa tuntunut monista hyvältä vaihtoehdolta. Niinistön mukaan häntä hivenen kiehtoo nähdä, kuinka laaja-alaisesti suomalaiset todella olisivat hänen tukenaan.

– Tämän vuoksi olen tietyllä tavalla päättänyt mittauttaa tilannetta niin, että tällainen valitsijayhdistys lähtisi toimimaan ja kerättäisiin se määrä vähintään allekirjoituksia, jonka perustuslaki edellyttää, vähintään 20 000. Sitten kesän mittaan näkisin mielelläni muutenkin tukemisen mittausta, netin ja muiden välineiden kautta.

Niinistön mukaan tarkoitus on kertoa suomalaisille, että "kovasti tarpeen ja tervetullutta on tukenne, ja toisaalta, että yritän siihen sitten kykyjeni mukaan vastata".

Presidentiltä kysyttiin, mitä mieltä kokoomus on yhdistyksestä. Hän vastasi yhden henkilön, jonka kanssa on puhunut, olevan puheenjohtaja Petteri Orpo, "joka ei nähnyt mitään ihmettelemistä siinä".

– Todellakaan tarkoitus ei ole mitenkään se, että toteaisin kokoomukselle ei. Ei näin. Päinvastoin jos kokoomus on kohdaltansa valmis kannattamaan, niin tietysti se on vain tervetullutta. Mitään tällaista tästä ei kannata lukea.

Hänen mukaansa "jos vakavasti jokainen pohtii mielessään, niin kyllä tämä presidentin tehtävä aika erillään puoluepolitiikasta on". Niinistö toivoo sen korostuvan, että presidentinvaalissa "ei ole kysymys sisäpolitiikan puoluevetoisesta politiikasta eikä siitä kysymyksenasettelusta, jota puolueet toisilleen väistämättä esittävät".

Mies on terve

– Jos saan riittävästi tukea, on selvää että pyrin, Sauli Niinistö sanoi yhdistyksestä.

Hänen mukaansa sen perustamisessa on kyse myös suosion mittauksesta, "etupäässä on kysymys tekniikasta, yhdistyksen rakentamisesta ja tukijoiden etsimisestä". Yhdistys hoitaa kampanjan varainhankinnan.

– Siitä pidän kiinni, että jos valitsijayhdistystä en saa kasaan, niin mitäpä minä niissä vaaleissa tekemään.

Presidentti vastasi kysymykseen iästään ja terveydestään, että "mies on terve", vaikka kaiken näköistä pikkuvaivaa löytyy. Hän totesi lääkärinsä olevan nimenomaan sitä mieltä, ettei terveydentilan haittoja tehtävän hoitamisesta ole.

– Ikäkysymys tietysti on minua mietityttänyt aika lailla, Niinistö totesi.

Hänen mukaansa "tässä iässä tulee joskus mieleen, että olisi vapaampi velvollisuuksistaan ja vastuista. En tarkoita että ne liikaa painavat".

– Ei tämä helppoa ole ollut. Minä rakastan tätä maata, Niinistö kuvaili päätöksentekoaan asiasta.

Presidentti ei osannut kuvata tarkkaa hetkeä, jolloin päätöksen teki. Hän sanoi joutuneensa kevään mittaan miettimään sitä kovasti.

Sauli Niinistön mukaan hänen mahdollisuutensa lähteä vaalikampanjaan ovat "minimaaliset" Suomen 100-vuotisjuhlien aikana.