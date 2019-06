Yli 400-metrinen tunneli avautuu liikenteelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Espoon Keilaniemeen valmistuneessa Kehä I:n tunnelissa kulkee pian kymmeniä tuhansia ajoneuvoja vuorokaudessa.

Vuodesta 2016 asti jatkunut valtava rakennusurakka on viimein saatu päätökseen Espoon Keilaniemessä, jossa Kehä I:n liikenne siirtyy tiistai-illan aikana tunneliin. Nyt valmistuneen betonitunnelin pituus on yhteensä 460 metriä.

Espoon kaupunki kehottaa autoilijoita tarkkaavaisuuteen, sillä työt jatkuvat edelleen tien lähettyvillä. Autoilijat ovat joutuneet sopeutumaan viime vuosien aikana useaan otteeseen muuttuneisiin liikennejärjestelyihin Keilaniemen ympäristössä.

Rakennusyhtiö SRV:n mukaan Keilaniemi tulee rauhoittumaan jatkossa huomattavasti. Alueen läpi kulkee noin 40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

– Ennusteen mukaan vuonna 2035 Keilaniemen tunnelin kohdalla vuorokautinen ajoneuvojen määrä on 50 000, Espoon kaupungin rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare toteaa.

SRV rakennuttaa tunnelin päälle kahden hehtaarin kokoisen puiston, jonka on määrä valmistua viimeistään vuonna 2020. Keilaniemeen suunnitellut yli 30-kerroksiset tornitalot tulevat valmistuessaan kohoamaan jopa 145 metrin korkeuteen.

Keilaniemen uusi tunneli avataan tänään! ITM Finland on ollut mukana liikenteen teknisten järjestelmien suunnittelussa, rakennuttamisessa sekä testauksissa. Vastaamme myös tunnelin valvonnasta ja ohjauksesta. 🚙 @TrafficFinland #KehäI #Keilaniemi https://t.co/WIseXwTDp5 pic.twitter.com/7WIF3OxuDr — ITM Finland (@FinlandItm) June 4, 2019