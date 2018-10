Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Susanna Kosken mielestä hallituksen pitäisi vastata ay-liikkeen toimiin samalla mitalla

– Kaiken lakkoilun keskellä näyttää unohtuneen se, että seuraavaa talouden taantumaa on mahdotonta ottaa nykyisillä rakenteilla vastaan ilman, että siitä seuraisi entistä mittavampia vahinkoja, kansanedustaja Susanna Koski (kok.) kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Hänen mukaansa ay-liike turvautuu yhä ”vuosikymmeniä harjoitettuun kiristyspolitiikkaan”, eivätkä sen toimintatavat ole päivittyneet lainkaan.

– Ay-liike on myös omin sanoin todennut, että kyse on periaatteesta, ei itse asiasta. Selkosuomella kyse on siitä, kuka valtaa käyttää. Jos hallitus perääntyisi kaavailemastaan työsopimuslain muutoksesta tässä poliittisessa tilanteessa, se siunaisi nykyisen valtapolitiikan vuosikausiksi eteenpäin. Seuraavaa tilaisuutta pitäisi odottaa vuosikausia, Koski toteaa.

Susanna Kosken mukaan ”kiristäjät eivät ymmärrä muuta kuin kiristämisen kieltä”.

– Ay-liikkeen kanssa pitäisi kommunikoida heidän ymmärtämällään kielellä. Siksi hallituksen olisi syytä arvioida taktiikkaansa uudelleen. Ainakin siinä tapauksessa, että koko aihetta on tarkoitus tarkastella demokratian keinoin.

Kosken mielestä hallitus voisi vastata jokaiseen uuteen työtaisteluilmoitukseen kertomalla omista uusista toimistaaan.

– Keskenjääneet työaikalainuudistus sekä paikallisen sopimisen edistäminen kuuluvat toki repertuaariin poliittisten lakkojen kieltämisen lisäksi, mutta listan jatkoksi kelpaisivat niin ay-liikkeen yleishyödyllisuuden aseman uudelleen arviointi, sen tulojen verollepano sekä työnantajien toimesta perittävät jäsenmaksut, Koski listaa.

– Viimesijaisena ja tärkeimpänä ratkaisuna olisi palauttaa päätöksenteko sinne, minne se kuuluu, eli eduskuntaan. Työehtosopimusten yleissitovuuden poistaminen on täysin kannatettava vaihtoehto, hän jatkaa.