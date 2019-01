Yle: Telakat hankkivat halpaa työvoimaa ulkomailta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valitus kotimaisesta työvoimapulasta johtuu liiton mielestä vain halusta palkata halvemmalla väkeä ulkomailta.

Yle kertoo, että Turun ja Rauman telakat ovat jo pitkään kertoneet kärsivänsä työvoimapulasta, mutta Satakunnan TE-toimiston tilastojen ja työntekijäpuolen mukaan metallimiehiä on Lounais-Suomessa runsaasti työttömänä.

Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton Satakunnan aluepäällikön Jouni Nurmelan mukaan isoilla telakoilla hintataso on ajanut siihen, että työvoimaa otetaan mielellään ulkomailta, koska se on edullisempaa. Esimerkiksi Rauman 120 miljoonan laivakauppaa hän pitää hämmästyttävän halpana laivan kokoon nähden.

Meyerin Turun telakan viestintäpäällikön Tapani Myllyn mukaan hitsaajia ja levyseppiä ei ole kovin helppoa tällä hetkellä löytää Turun alueelta. Tosin vain harvoilla ja valituilla on hänen mukaansa ollut telakan tehtäviin suoraan riittävä osaaminen.

Raumalla tilanne on telakkayhtiö RMC:n mukaan samanlainen. RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaan mukaan kotimaisia terästyöntekijöitä on vähän ja heistäkin iso osa on eläköitymässä.

Ulkomainen vuokratyövoima on Teollisuusliiton mielestä kuitenkin syynä siihen, että suomalainen työmies ei kelpaa. Liiton mukaan suomalaisen ammattiosaajan palkkataso telakalla on keskimäärin noin 15 euroa tunnilta.

Teollisuusliiton työntekijät selvittivät Rauman telakalla ulkomaalaisille työntekijöille maksettuja palkkoja viimeksi puolitoista vuotta sitten. Liitto arvioi, että joka viidennelle telakan työntekijälle maksettiin alle kahdeksan euron tuntipalkkaa.

Nurmela kertoo, että alimmillaan ulkomailta tullut työntekijä sai palkkaa vain kolme euroa tunnissa. Epäkohtiin ei hänen mukaansa ole kuitenkaan voitu puuttua työntekijöiden vaatimuksesta, sillä heidän työnsä olisivat loppuneet siihen paikkaan.

Heinimaa vastaa Ylelle, että hän ei ole kuullut aikaisemmin Teollisuusliiton selville saamia palkkatietoja. Hänen mukaansa RMC:ssä lähdetään siitä, että projekteissa noudatetaan Suomessa sovittuja pelisääntöjä.