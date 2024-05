Iran tuomitsi kuuluisan ohjaajan raipaniskuihin ja vankeuteen

Iran on tuominnut kuuluisan elokuvaohjaaja Mohammad Rasoulofin raipaniskuihin ja kahdeksan vuoden vankeuteen. Syynä on hänen asianajajansa mukaan väitetyt rikokset kansallista turvallisuutta vastaan. Asiasta kertoo CNN.

Rasoulofin asianajaja kertoo CNN:n mukaan, että iranilainen tuomioistuin on katsonut ohjaajan elokuvien olevan ”esimerkkejä salaliitosta jossa aikeena maan turvallisuutta vastaan tehtävä rikos”. Raipaniskujen ja vankeuden lisäksi ohjaaja tuomittiin määrittelemättömän suuruisen sakon maksuun ja omaisuuden takavarikointiin.

Mohammad Rasoulof voitti Kultainen karhu -pääpalkinnon parhaasta elokuvasta Berliinin elokuvajuhlilla vuonna 2020 elokuvallaan ”There Is No Evil”, ja hänen elokuvansa ”A Man of Integrity” palkittiin kunniamaininnalla Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2017. Hänen viimeisin elokuvansa saa ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla Ranskassa ensi viikolla ja se kilpailee pääpalkinnosta.

Vuonna 2022 Iranin tuomioistuin tuomitsi ohjaajan yhdeksi vuodeksi vankeuteen ja kielsi häntä tekemästä elokuvia kahdeksi vuodeksi syytettynä ”propagandasta järjestelmää vastaan.” Iranin viranomaiset ovat aiemmin pidättäneet hänet useita kertoja ja muun muassa takavarikoineet hänen passinsa.