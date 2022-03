Ydinvoimalan tulipalo sammutettu Ukrainassa

Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimala syttyi yöllä tuleen laitoksen vieressä käytyjen taistelujen takia. Ukrainan viranomaisten mukaan tulipalo on nyt saatu sammumaan. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Ukrainan mukaan Venäjän joukot ampuivat ydinvoimalaa kohti. Lopulta laitoksen hallinto- ja koulutusrakennus syttyi tuleen. Vaarana oli tulen leviäminen reaktorirakennukseen.

Ukraina väittää, että venäläiset joukot yrittivät estää paloa sammuttamaan tulleiden pelastajien pääsyä alueelle. Rakennus ehti olla tulessa noin tunnin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehotti videollaan muuta maailmaa ”välittömiin toimiin” Venäjän ydinvoimalahyökkäyksen takia.

– Eurooppalaiset, herääkää. Kertokaa poliitikoillenne, että Venäjän joukot ampuvat Ukrainan ydinvoimalaa, hän puhui videollaan.

– Venäjä on propagandassaan varoittanut aiemmin, että se peittää maailman ydintuhkalla. Nyt tämä ei ole vain varoitus, se on totta.

Zelensky kertoi olleensa yhteydessä asiasta Yhdysvaltojen, Britannian, EU:n, Saksan ja Puolan johtajiin sekä kansainväliseen atomienergiajärjestöön.

Britannian pääministeri Boris Johnson on tuominnut Venäjän sotatoimet ydinvoimalan alueella. Hänen mukaansa presidentti Vladimir Putinin ”holtittomuus” voi uhata suoraan koko Euroopan turvallisuutta.

Johnson sanoi Britannian tekevän kaikkensa varmistaakseen, ettei tilanne pahenisi entisestään. Pääministeri kertoi myös kutsuvansa välittömästi YK:n turvallisuusneuvoston koolle.

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022