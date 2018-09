Kuolan niemimaalla massiivista varustautumista: Ydinaseita ja ohjuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän pohjoiselle laivastolle on rakennettu kymmeniä uusia bunkkereita ja maanalaisia varastoja ydinkärjille.

Venäjän kerrotaan laajentavan Kuolan niemimaalla sijaitsevaa laivastotukikohtaansa.

Severomorskin pohjoispuolella sijaitsevalle Okolnayan lahdelle rakennetaan parhaillaan noin 50 uutta vahvistettua bunkkeria, joihin voidaan sijoittaa sekä risteily- että ydinohjuksia.

The Barents Observer -julkaisun mukaan uudet rakennelmat vahvistavat huomattavasti Venäjän sotilaallista voimaa pohjoisilla merialueilla, sillä pohjoinen laivasto saa noin 60 000 neliömetrin edestä uusia asevarastoja.

Ero näkyy selvästi vertailemalla viime vuosina otettuja Google Earth -palvelun satelliittikuvia. Uusia rakennelmia on ilmestynyt Okolnayan lisäksi myös 15 kilometrin päässä sijaitsevaan Gadzhiyevon sukellusvenetukikohtaan.

Alueen turvatoimet ovat poikkeuksellisen tiukat: laitosten ympärille on rakennettu kaksin- tai kolminkertaiset piikkilanka-aidat pitämään poissa tunkeilijat. Myös ydinaseiden todennäköisiin sijoituspaikkoihin johtavien teiden yhteyteen on pystytetty laajat tarkastuspisteet.

Noin tuhannen neliömetrin betoniseinäiset rakennelmat on sijoitettu noin sadan metrin päähän toisistaan. Niihin on todennäköisesti sijoitettu Bulava-luokan ohjuksia, jotka ovat käytössä uusissa Borei-luokan sukellusveneissä.

Kolme Borei-sukellusvenettä on jo otettu käyttöön, viisi muuta on tarkoitus rakentaa vuoteen 2021 mennessä. Kyseessä on Venäjän armeijan historian kallein yksittäinen projekti.

Ydinkärkiä on sijoitettu luultavasti myös Nerpichaan, joka on vain 65 kilometrin päässä Norjan rajasta. Maan ulkoministeri Ine Eriksen Søreide ilmaisi huolensa Barentsinmeren tilanteesta viime perjantaina.

– Kuolan niemimaan alueelle on edelleen sijoitettu huomattava määrä Venäjän strategisesta iskukyvystä. Vaikka emme pidä Venäjää sotilaallisena uhkana Norjalle, muodostavat alueelle sijoitetut joukot silti strategisen haasteen Natolle. Emme voi jättää huomiotta tapahtumia näin lähellä omaa aluettamme, Søreide sanoi.

Venäjä ei ole vastannut rakennelmia koskeviin kysymyksiin ulkomaiselle medialle.

