”Wuhanin todellinen uhriluku jopa parikymmenkertainen”

Tiedot eristettynä olleesta kaupungista viittaavat lähes 50 000:een koronaepidemian kuolonuhriin.

Kiinan julkistamien virallisten tilastojen mukaan Wuhan, josta koko maailmaa ravisteleva pandemia sai alkunsa, koronavirus on vaatinut 2 563 ihmisen hengen.

Kahden kuukauden ajan eristyksissä pidetystä kaupungista tihkuu nyt The Washington Postin mukaan tietoja, jotka viittaavat eksponentiaalisesti korkeampaan kuolonuhrien määrään.

Wuhanin hautaustoimistojen edustalle on lehden mukaan muodostunut viimeisten kahden viikon aikana pitkiä jonoja, kun omaiset on päästetty noutamaan virukseen aiheuttamiin tauteihin menehtyneiden omaistensa uurnia. Pisimmillään jonotus on saattanut kestää jopa kuusi tuntia.

– Hankoun hautaustoimiston krematorio toimi 19 tuntia vuorokaudessa sen miespuolisten työntekijöiden auttaessa kantamaan ruumiita. Vain kahdessa päivässä toimisto otti vastaan 5 000 uurnaa, WP kertoo luotettavana pidettyä kiinalaislehti Caixinia lainaten.

Sosiaalisen median kansalaisjournalistit ovat verkossa julkaistujen valokuvien perusteella arvioineet, että Wuhanin hautaustoimistot ovat maaliskuun 23. päivän jälkeen luovuttaneet keskimäärin 3 500 uurnaa päivässä. Tämä tarkoittaisi, että Wuhanin kuolonuhrien todellinen määrä olisi noin 42 000 eli kuusitoistakertainen virallisiin lukuihin nähden.

– Toinen laajasti jaettu Radio Free Asian laskelma, joka perustuu siihen, että Wuhanin 84 polttouunia toimivat tauotta ja yksittäinen kremaatio vie tunnin, antaa kuolonuhrien määräksi 46 800, WP kirjoittaa.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying kiistää väitteet todellisten uhrilukujen salailusta. Hän vakuuttaa Kiinan viranomaisten viestineen koronaviruksesta avoimesti ja läpinäkyvästi. Virallisten lukujen kyseenalaistamista hän luonnehtii häpeälliseksi toiminnaksi.

