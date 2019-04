VU-vaalianalyysi: Helsingin herruudesta kihelmöivä taistelu

Eveliina Heinäluoma nousemassa isänsä tilalle eduskuntaan

SDP saisi vaalipiirikohtaisen laskelman perusteella neljä kansanedustajaa eli saman verran kuin viime vaaleissa. Myös polittisessa toiminnassa mukanaolijat uskovat, että SDP saa neljä paikkaa vahvan valtakunnallisen kannatuksen siivittämänä. SDP:n ääniharava oli viimeksi kansanedustaja Erkki Tuomioja 11 200 äänellä. Tuomioja on kolminkertainen ulkoministeri. Hän toimi kansanedustajana 1970-luvulla ja hänet valittiin uudelleen eduskuntaan vuonna 1991. Välissä hän toimi Helsingin apulaiskaupunginjohtajana. Tuomiojaa luonnehditaan brändiksi. Hän on maailmanparantaja ja erityisesti nuorten aikuisten suosikki.

Myös eduskunnan varapuhemiehen Tuula Haataisen uskotaan keräävän ison äänipotin. Hän sai viimeksi 6 700 ääntä. Haatainen oli SDP:n pormestariehdokas viime kuntavaaleissa, jolloin hän sai 7 500 ääntä. Presidentinvaaleissa viime vuonna Haatainen keräsi 13 000 ääntä Helsingistä. Haatainen on toiminut opetusministerinä ja sosiaali- ja terveysministerinä Anneli Jäätteenmäen ja Matti Vanhasen I hallituksissa. Hän toimi Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja Kuntaliiton varatoimitusjohtajana ennen kuin palasi eduskuntaan viime vaaleissa.

Kansanedustaja Eero Heinäluoma ei ole eduskuntavaaleissa ehdolla, vaan hän pyrkii Euroopan parlamenttiin. Eduskuntaan pyrkii hänen 31-vuotias tyttärensä Eveliina Heinäluoma. Eveliina Heinäluoma nousi viime kuntavaaleissa ensi yrittämällä kaupunginvaltuustoon 1 200 äänellä. Hän toimii nyt SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana. Eveliina Heinäluoman uskotaan keräävän isänsä ääniä ja hän on nosteessa. Eero Heinäluoma sai viime eduskuntavaaleissa 9 700 ääntä. Eveliina Heinäluoma työskentelee Miltton Networksissä vaikuttajaviestinnän asiantuntijana.

Kansanedustaja Pilvi Torsti nousi eduskuntaan Helsingin apulaispormestariksi valitun Nasima Razmyarin tilalle kesäkuussa 2017. Pilvi Torstin äänimäärät laskivat sekä viime eduskunta- että kuntavaaleissa. Eduskuntavaaleissa hän sai 3 500 ääntä ja kuntavaaleissa vain 850 ääntä. Torstin arvioidaan kuitenkin saaneen arvovaltaa ja uutta nostetta noustuaan eduskuntaan. Torsti tekee isoa kampanjaa, mutta hän joutuu taistelemaan tosissaan paikastaan. Ennen kansanedustajaksi nousuaan 43-vuotias Torsti perusti startup-yrityksen viemään suomalaista varhaiskasvatusta maailmalle. Sitä ennen hän työskenteli opetusministeri Krista Kiurun (sd.) ja työministeri Lauri Ihalaisen (sd.) erityisavustajana. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori.

Valtaosa SDP:n äänestäjistä Helsingissä on eläkeläisiä ja olennainen kysymys on, kenelle eläkeläisten äänet menevät. Professori Pentti Arajärvi sai viime eduskuntavaaleissa 3 100 ääntä. Hänen äänimääränsä laski kuitenkin selvästi kuntavaaleissa eikä hän ole juurikaan ollut esillä viime aikoina, mutta hän on tunnettu. Sairaanhoitaja Sinikka Vepsä nosti reippaasti äänimääräänsä kuntavaaleissa ja keräsi 1 100 ääntä. Vepsä on aktiivinen mielipidekirjoittaja ja näkyvä vaikuttaja Malmin seudulla. Hän työskentelee muistisairaiden asukkaiden ryhmäkodin osastonhoitajana. 62-vuotias Vepsä saattaa yllättää eduskuntavaaleissa.

Vasemmistoliiton kansanedustajalla kovia haastajia

Vasemmistoliitto saisi vaalipiirikohtaisen laskelman perusteella kolme kansanedustajaa eli yhden paikan enemmän kuin viimeksi. Jos puolueen valtakunnallinen veto heijastuu Helsinkiin, lisäpaikka voi tulla. Muiden puolueiden toimijat arvioivat kuitenkin, että paikkamäärä jää kahteen.

Vasemmistoliiton puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Paavo Arhinmäki on ollut vasemmistoliiton ääniharava Helsingissä. Arhinmäki sai viimeksi 7 900 ääntä, mutta edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2011 hän keräsi 17 200 ääntä. Myös kuntavaaleissa Arhinmäen äänimäärä laski, mutta hän sai kuitenkin 5 400 ääntä. Arhimäki toimi kulttuuri- ja urheiluministerinä Jyrki Kataisen hallituksessa. Luovuttuaan vasemmistoliiton puheenjohtajuudesta Arhinmäki on pienen tauon jälkeen aktivoitunut sosiaalisessa mediassa ja hän on kiertänyt ahkerasti katutapahtumissa jo yli vuoden ajan. Hänen luotetaan uusivan paikkansa.

Vasemmistoliiton toinen kansanedustaja Silvia Modig sai viimeksi 6 200 ääntä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä kasvoi muutamalla sadalla 2 300 ääneen. Modig on vähemmistöjen edustaja ja hänellä on omanlaisensa äänestäjät. Myös hän kampanjoi tällä kertaa aktiivisesti. Modigin katsotaan olevan istuvana kansanedustajana vahvoilla, mutta hänen takanaan on kovia haastajia. Nuorisotutkija, dosentti Veronika Honkasalo jäi viime vaaleissa varakansanedustajaksi 5 400 äänellä. Kuntavaaleissa hänen äänimääränsä yli nelinkertaistui 4 100 ääneen. Honkasalo tunnetaan sosiaalisessa mediassa kärkkäänä mielensäpahoittajana, jonka ulostulot ärsyttävät monia. Honkasalo on vasemmistoliiton varapuheenjohtaja.

Myös Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä on kerännyt kovia äänimääriä. Hän sai eduskuntavaaleissa ensikertalaisena 4 700 ääntä ja kuntavaaleissa 3 400 ääntä. Kivelä on vasemmistonuorten entinen pääsihteeri.

Jussi Halla-ahosta ennakoidaan äänikuningasta

Perussuomalaiset saisi vaalipiirikohtaisen laskelman perusteella yhden paikan eli puolue menettäisi kaksi paikkaa. Laskelman mukaan ensimmäinen eduskuntaan valitsematta jäävä ehdokas olisi perussuomalainen. Politiikan toimijat arvioivat kuitenkin, että puolue voi saada kaksi tai kolme paikkaa. Viimeksi perussuomalaiset nappasi vaalipiirin viimeisen paikan. Perussuomalaiset ovat aiemmissa vaaleissa alisuoriutuneet Helsingissä. Vaikka puolueen kannatus on kasvanut valtakunnallisesti, Helsingissä perussuomalaiset ovat saaneet vähemmän ääniä.

Helsingissä on ehdolla perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Halla-aho ei ollut ehdolla viime eduskuntavaaleissa. Vuonna 2011 hän keräsi 15 100 ääntä. Eurovaaleissa 2014 Halla-aho sai 12 400 ääntä Helsingistä. Viime kuntavaaleissa hänen äänimääränsä laski hieman edelliskerrasta 5 700 ääneen. Kuntavaalien jälkeen kesäkuussa 2017 Halla-aho valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Perussuomalaisten vaalikojuilla kerrotaan olevan nyt eniten pöhinää. Erityisesti puolueen maahanmuuttolinja miellyttää äänestäjiä. Halla-ahosta povataan Helsingin vaalipiirin ääniharavaa ja hänen arvioidaan voivan kerätä jopa 20 000-30 000 ääntä.

Viime eduskuntavaaleissa perussuomalaisten listalla eniten ääniä sai nykyinen sinisten puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Häntä äänesti 10 100 ihmistä. Terho on nyt ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä. Siniset eivät ole saamassa paikkaa Helsingistä.

Perussuomalaisten kansanedustajista ehdolla ovat Tom Packalén ja Mika Raatikainen. Packalén sai viimeksi 5 100 ääntä. Kuntavaaleissa hän ei ollut ehdolla. Mika Raatikainen sai eduskuntavaaleissa 3 400 ääntä. Kuntavaaleissa hän nosti äänimääräänsä muutamalla sadalla äänellä 1 400 ääneen. Venäjä-mielisen Packalénin arvioidaan uusivan paikkansa todennäköisemmin kuin Raatikaisen, joka ei ole ollut juurikaan esillä julkisuudessa. Ennen kansanedustajan uraansa Packalén toimi komisariona Helsingin poliisilaitoksen johtokeskuksessa ja Raatikainen puolestaan rikosylikonstaapelina Helsingin poliisilaitoksella. Packalén on perustanut Utopia Analytics yhtiön, joka analysoi keskustelupalstoja tekoälyllä.

Perussuomalaisten listalta ehdolla on myös ensihoitaja Mari Rantanen, joka on aktiivinen kuntapolitiikassa. Hän sai viime eduskuntavaaleissa 3 100 ääntä ja kuntavaaleissa 1 000 ääntä. Hänellä arvioidaan olevan läpimenomahdollisuuksia, jos perussuomalaiset saa useampia kansanedustajapaikkoja Helsingistä. Myös Mika Raatikaisen eduskunta-avustaja Pia Kopra on näkyvä kaupunginvaltuutettu. Hän sai viime eduskuntavaaleissa 1 300 ääntä ja kuntavaaleissa 460 ääntä. Opettaja ja taidemaalari Juha Väätäisen kerrotaan puhuttelevan eläkeläisiä. ”Julma-Juhana” tunnettu entinen kestävyysjuoksija ja valmentaja on toiminut perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2011-2015.

Kimmo Tiilikainen yrittää pitää keskustan ainoan paikan

RKP saisi vaalipiirikohtaisen laskelman perusteella yhden paikan, kuten aiemmissakin vaaleissa. Paikkaa pidetään varmana. Kansanedustaja Eva Biaudetin uskotaan uusivan paikkansa. Biaudet toimi peruspalveluministerinä Paavo Lipposen II hallituksessa. Hän palasi eduskuntaan viime vaaleissa 5 500 äänellä toimittuaan välillä Etyjin ihmiskaupan vastaisena erityisedustajana ja vähemmistövaltuutettuna. Kuntavaaleissa Biaudet keräsi 3 600 ääntä.

RKP:n listalla toiseksi jäänee konsulttiyhtiö Rud Pedersenin osakas Marcus Rantala, joka ylsi viimeksi varakansanedustajaksi 3 800 äänellä. Kuntavaaleissa hän sai 2 600 ääntä. Rantala on toiminut aiemmin RKP:n ministereiden erityisavustajana ja valtiosihteerinä. RKP:n listan kolmanneksi arvioidaan nousevan ruotsalaisen eduskuntaryhmän poliittisen asiantuntijan Silja Borgarsdóttir Sandelinin. Hän on entinen maajoukkuetason käsipalloilija. Borgarsdóttir Sandelin on Suomen ja Islannin kansalainen.

Keskusta saisi vaalipiirikohtaisen laskelman mukaan yhden paikan, kuten viime vaaleissa. Muiden puolueiden toimijat pitävät yhtäkin paikkaa epävarmana. Viimeksi eduskuntaan valittu Olli Rehn siirtyi Suomen Pankin pääjohtajaksi. Varakansanedustaja Paula Lehtomäki ei ottanut kansanedustajan paikkaa vastaan, vaan hän jatkoi pääministeri Juha Sipilän valtiosihteerinä. Kansanedustajaksi noussut Pekka Puska ei ole ehdolla eduskuntavaaleissa, vaan hän tähtää europarlamenttiin. Heistä kukaan ei ole nyt ehdolla.

Keskustan kärkiehdokas on asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Hän siirtyi Helsingin vaalipiiriin Kaakkois-Suomesta, jossa hän sai viimeksi 9 200 ääntä. Kuntavaaleissa Helsingissä Tiilikainen sai vain 800 ääntä, eikä hän päässyt kaupunginvaltuustoon. Tiilikainen on kampanjoinut nyt ahkerasti Helsingissä.

Keskustan eduskuntaryhmässä sivistys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntijana työskentelevä Terhi Peltokorpi on noussut kahdesti eduskuntaan varasijalta. Hän sai viime eduskuntavaaleissa 1 800 ääntä. Kuntavaaleissa hän sai 1 100 ääntä. Keskustan listalta ehdolla on myös Sipilän erityisavustaja Eeva Kärkkäinen. Hän on tunnettu sosiaalisessa mediassa ja hänellä on positiivinen imago. Kuntavaaleissa hän sai 180 ääntä.

Feministit tai piraatit voivat nousta eduskuntaan

Feministisellä puolueella, piraateilla, liberaaleilla ja eläinoikeuspuolueella on vaaliliitto Helsingissä. Vaaliliitto tarvitsee noin 13 000-14 000 ääntä saadakseen yhden kansanedustajan. Se tarkoittaisi 3 000-4 000 ääntä enemmän kuin puolueet saivat yhteensä kuntavaaleissa. Vaaliliitolla on mahdollisuudet eduskuntapaikkaan, jos jonkun ehdokkaan kampanja lähtee lentoon. Politiikan toimijat muissa puolueissa eivät paikkaan usko.

Viime kuntavaaleissa feministisen puolueen puheenjohtaja, graafinen suunnittelija Katju Aro nousi kaupunginvaltuustoon 1 600 äänellä ja piraattipuolueen puheenjohtaja, ydinfysiikan tohtori Petrus Pennanen 1 400 äänellä. Pennanen sai viime eduskuntavaaleissa 2 000 ääntä ja hän tekee vaalikampanjaa isolla budjetilla. Pennanen myi perustamansa Leiki-tekoäly-yrityksensä amerikkalaiselle Doubleverifylle alkuvuodesta.

Piraattien listalta ehdolla on kansainvälisen toiminnan asiantuntija Martin-Éric Racine. Hän teki yli 50 000 ääntä keränneen kansalaisaloitteen työttömyysturvan aktiivimallin kumoamiseksi reilu vuosi sitten. Feministisen puolueen listalta ehdolla on kirjailija Ossi Nyman, jonka erikoisromaani Röyhkeys herätti kohun vuonna 2017. Kirja oli Nymanin omaelämäkerrallinen kertomus miehestä, joka välttelee töitä. Lehtihaastattelussa Nyman kertoi olevansa ”ideologisesti työtön”.

Liike Nytin ja Seitsemän tähden liikkeen menestykseen eduskuntavaaleissa ei kentällä uskota. Liike Nytin tunnetuin ehdokas on kansanedustaja, liikemies Hjallis Harkimon poika Joel Harkimo. Joel Harkimo sai viime eduskuntavaaleissa kokoomuksen listalla 3 300 ääntä ja kuntavaaleissa 1 300 ääntä. Harkimo loikkasi vastikään kokoomuksesta Liike Nytiin. Liike Nytin ehdokkaista näkyvää kampanjaa tekee sotatieteiden maisteri Teija Makkonen. Keskustan entisen kunniapuheenjohtajan Paavo Väyrysen perustaman Tähtiliikkeen ehdokkaana on liikemies Peter Fryckman ja MV-lehden perustaja Ilja Janitskin. Heidät on kummatkin tuomittu vankeusrangaistukseen useista rikoksistaan.

Verkkouutisten vaalipiirikohtainen laskelma on laadittu Ylen (29.3.2019) ja Helsingin Sanomien (20.3.2019) maaliskuun puoluekannatuspidemittausten perusteella. Kullekin puolueelle laskettu kannatus on keskiarvo näistä kahdesta gallupista. SDP:n kannatus on siten 20,6 %, kokoomuksen 17,0 %, keskustan 14,4 %, vihreiden 13,5 %, perussuomalaisten 13,1 %, vasemmistoliiton 9,4 %, RKP:n 4,4 %, kristillisdemokraattien 3,9 %, ryhmän muut 3,0 % ja sinisten 1,1 %.