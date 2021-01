Virus levisi lentokoneessa, tarttui näihin matkustajiin

Lentoyhtiö Emiratesin EK 448 lensi 29. syyskuuta 2020 Dubaista Kuala Lumpurin välilaskun kautta Uuden-Seelannin Aucklandiin. Perillä matkustajilta vaadittiin 14 vuorokauden karanteeni. Sen aikana seitsemän matkustajaa antoi positiivisen koronatestituloksen.

Kuitenkin matkustajilta oli ennen lentoa vaadittu todistus negatiivisesta koronatestistä, tai he kertoivat sellaisesta.

Kaikki seitsemän matkustajaa olivat istuneet enintään neljän penkkirivin etäisyydellä toisistaan. Geenisekvenssointi varmisti virusten olleen identtistä tai lähes identtistä ryhmää.

Laaja tutkimus on julkaistu USA:n tautivirasto CDC:n julkaisussa.

Viisi tartunnan saaneista kertoi pitäneensä lennolla maskia. 18-tuntisen lennon aikana kuitenkin oli esimerkiksi ruokailuja.

Koronan saaneet matkustajat olivat viidestä eri maasta. Tutkijoiden mukaan tartuntojen tapahtuminen lennon aikana on uskottavasti osoitettu.

1/#SARSCoV2 spread on #Boeing 777. Seven infections identified, at least 4 of which were likely the result of transmission events during 18 hr Dubai to New Zealand flight. Genomic sequencing confirmed virus genomes were identical/near identical🧵 pic.twitter.com/3EeMUGwubv

— Dr. Ali Nouri (@AliNouriPhD) January 6, 2021