Yllätys jäljityksessä: Virus levisi lähes tyhjässä lentokoneessa

Tuoreen seurantatutkimuksen mukaan koronavirus voi levitä myös melko tyhjässä lentokoneessa ja aiheuttaa kohdemaassa kymmeniä jatkotartuntoja.

Eurosurveillance-lehdessä julkaistu tapaus käsittelee 59 laboratoriovarmistettua Covid-19-tapausta Irlannissa, joiden alkuperä jäljitettiin yhteen kesällä saapuneeseen reittilentoon.

Lentokoneessa oli matkustajia kolmelta eri mantereelta, joista 13 henkilön arvellaan olleen sairastuneita 7,5-tuntisen lennon aikana. Osa matkustajista oli odottanut lentokentällä jatkolentoa jopa 12 tuntia.

Reittilento oli koronakriisin vuoksi lähes tyhjä, sillä 283 paikasta oli täytetty vain 49 kappaletta eli 17 prosenttia.

– Tartunnat osoittavat SARS-CoV-2-viruksen kyvyn levitä lentomatkailun kautta. Jatkotartuntojen kanssa tapauksia oli yhteensä 59 kappaletta. Niitä havaittiin kuudessa Irlannin kahdeksasta terveydenhuoltoalueesta, mikä edellytti kansallisia toimia epidemian hillitsemiseksi, tutkijat kirjoittavat.

Viidelle matkustajalle ilmaantui oireita neljän päivän sisällä. Kahdeksan henkilöä olisi voinut saada tartunnan myös lentokentällä, mutta istumapaikkojen perusteella koneessa tapahtunut infektio vaikuttaa todennäköisemmältä.

Geneettisen analyysin perusteella virus oli 99-prosenttisesti samankaltainen, vaikka matkustajat olivat saapuneet eri mantereilta.

Jatkotartunnat levisivät pääasiassa sosiaalisten kokoontumisten kautta noin kahden viikon kuluessa. Sairaalahoitoon siirretyistä neljästä henkilöstä yksi joutui teho-osastolle.

Why do researchers think infection occured in ✈️?

-5 show symptoms w/in 4 days of flight & have no other exposure; 8 could have gotten it during layover but seat map suggests in-flight

-Sequencing finds that the virus is 99% similar despite travelers coming from diff continents.

— Amy Maxmen (@amymaxmen) October 26, 2020